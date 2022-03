Die Kapellen proben wieder, erste Auftritte stehen fest

Es geht wieder los: Erste Konzerte werden terminiert. Doch die Wertungsspiele in Durach sind abgesagt worden. Ob das Musikfest stattfindet, ist offen.

Langsam kommt Leben in die Oberallgäuer Blaskapellen. Seit einigen Wochen proben die Orchester wieder, oft aber nicht in voller Besetzung, weil Musikerinnen und Musiker Ansteckungen fürchten. Auch erste Konzerttermine stehen inzwischen fest. Der Musikverein Reicholzried beispielsweise tritt zusammen mit den Jugendlichen des Vororchesters am 26. März vors Publikum. Ein Höhepunkt im regionalen Blasmusik-Kalender ist aber wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie schon weggebrochen: Die Wertungsspiele des Bezirks, geplant von 22. bis 24. April, finden nicht statt.

Die Vorbereitungszeit auf die Wertungsspiele ist zu kurz

Die Musikkapelle Durach, die das Bezirksmusikfest im Sommer ausrichten möchte, hat das musikalische Kräftemessen nach Rücksprache mit der Bezirksleitung und anderen Dirigenten abgesagt. „Die Vorbereitungszeit von etwa sechs Wochen ist für die meisten Kapellen zu kurz“, lautet die Begründung von Hans Zischka, dem Vorsitzenden der Duracher Kapelle. „Das ist sehr schade, denn die Wertungsspiele gehören zu einem Musikfest einfach dazu.“ Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt sei aus organisatorischen Gründen nicht möglich gewesen, sagt Zischka.

Wird es im Sommer ein großes Musikfest in Durach geben? Die Verantwortlichen legen sich noch nicht endgültig fest. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Ob die Musikkapelle Durach das Musikfest mit Konzerten und einem großen Umzug Ende Juni durchführen kann, ist ebenfalls noch nicht sicher. Zischka und sein Organisationsteam wollen erst einmal abwarten, ob und wie die Corona-Regeln gelockert werden. Am kommenden Wochenende werden neue Vorgaben der Politik erwartet. Eine Entscheidung möchte die Kapelle Ende März, Anfang April treffen. Denn dann gehe es auch um Verträge mit erheblichen finanziellen Auswirkungen für den Verein.

Proben im großen Bürgerheim

Derzeit tasten sich die meisten Musikkapellen nach mehr oder weniger langen Pausen zurück Richtung Normalität, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergeben hat. Seit fürs Proben die 3G-Regel gilt, also ab Mitte Februar, können auch Ungeimpfte wieder mitspielen, sofern sie einen negativen Test vorweisen. Manche Kapellen terminieren inzwischen Konzertauftritte.

Die Reicholzrieder etwa haben bereits für Samstag, 26. März (20 Uhr), ein Konzert geplant. Das sei deshalb möglich, weil der Musikverein schon viele Wochen im groß dimensionierten Musik- und Bürgerheim proben kann und nur wenige Ausfälle verkraften muss, wie Vorsitzender Andreas Kiesel sagt. Zudem könnten im Bürgerheim bei einer 75-Prozent-Auslastung fast 200 Besucher Platz finden.

Unter anderem wollen auch die Kapellen von Frauenzell (9. April), Mittelberg-Faistenoy (23. April) und Maria Rain (30. April) wieder auftreten. Die Maria Rainer haben mit dem Probenstart gewartet, bis auch die Ungeimpften mittels Test mitspielen können. „Wir wollten eine Spaltung in der Kapelle vermeiden“, sagt Vorsitzender Daniel Hindelang. Dennoch bleiben nach wie vor etliche Plätze frei bei dem 50 Musikerinnen und Musiker zählenden Orchester. Das Programm beim ersten Auftritt werde „nicht allzu anspruchsvoll“ sein.

Das sagen auch andere Kapellenchefs über den Neustart. Zwar sei es wie beim Radfahren: Musikmachen verlerne man nicht. Dennoch müssen die Musikanten erst wieder gehörig trainieren, um die Muskeln zu stärken. Längst nicht alle haben in der Probenpause regelmäßig zu Hause geübt. „Es war wohl für alle Kapellen schwierig, das Level zu halten“, erklärt Andreas Kiesel vom Musikverein Reicholzried.