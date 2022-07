„Die NS-Vergangenheit ist in Kempten noch präsent"

Die NS-Zeit löst in Kempten auch heute noch heftige Debatten aus. Warum - das erklären die Historiker Andreas Wirsching und Martina Steber im Interview.

24.07.2022 | Stand: 05:31 Uhr

Steber: Die horrende Zahl an Opfern, die Zerstörungen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die dieses Regime hinterlassen hat, erfordern eine lange Auseinandersetzung. Außerdem hat das Regime nach 1945 sehr viele Spuren in der Gesellschaft hinterlassen, so dass der Prozess der Auseinandersetzung für viele schmerzhaft war und viele sich selbst als Opfer verstanden. Man hat ihn deswegen gern weggeschoben. Der Zivilisationsbruch der Nationalsozialisten, der verbrecherische Charakter des Regimes erfordern immer wieder eine neue Reflexion und Aufarbeitung. Das geht über Generationen.

