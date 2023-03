Dorferneuerung in Sulzberg: Bauarbeiten beginnen wieder

Mit dem Frühling rücken auch die Bagger wieder in der Ortsmitte Sulzberg an. Das führt zu Sperrungen für den Verkehr und Änderungen im Busfahrplan.

17.03.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Die Bauarbeiten in der Dorfmitte von Sulzberg haben wieder begonnen. Mit dem Frühling sind auch die Bagger in die Ortsmitte zurückgekehrt. Der südliche Teil der Bahnhofstraße muss deshalb gesperrt werden.

Eine Umleitung über die Kemptener Straße und die Allgäustraße ist eingerichtet.

Bus fährt alternative Haltestellen an

Die Buslinie 30 Kempten-Moosbach kann die Haltestellen in der Bahnhof- und Allgäustraße nicht anfahren. Stattdessen gibt es Haltepunkte in der Sonthofener Straße, Höhe Rathausplatz und in der Kemptener Straße, Höhe Allgäustraße.

