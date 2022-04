Droht Blaskapellen ein Nachwuchsmangel?

Im Blasmusik-Bezirk Kempten spüren Dirigenten und Vereins-Chefs ein nachlassendes Interesse am Musizieren. Ist der ganz große Hype in den Kapellen vorbei?

26.04.2022 | Stand: 17:31 Uhr

Werden die Blaskapellen bald mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben? Vor dieser Gefahr warnt Siegfried Bertele, der für die jugendlichen Musikanten im Bezirk Kempten des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) zuständig ist. Er höre Alarmglocken läuten, sagte er auf der Bezirksversammlung in Durach, bei der Dirigenten und Vorsitzende aus den 54 Orchestern und Ensembles des Altlandkreises Kempten zusammenkamen. Seit mehreren Jahren beobachte er, dass die Blaskapellen für Kinder und Jugendliche nicht mehr so attraktiv seien wie früher. Bertele begründet seine Sorge einerseits mit gesunkenen Zahlen bei den Bläserprüfungen von Jungmusikern in den Kapellen. Andererseits höre er auch „aus den Kapellen heraus“, dass das Interesse nachlasse. „Wir müssen aufpassen, dass uns da nicht was entgleitet“, appellierte Bertele an die Vertreter aus den Blaskapellen.

