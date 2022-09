Ehemaliger Benediktiner-Prior Anselm Bilgri spricht in Kempten über Frieden

Anselm Bilgri, 68, lebt in München. Der ehemalige Benediktiner-Mönch war Prior des Klosters Andechs. Vor etwa zwei Jahren trat er zur alt-katholischen Kirche über und engagiert sich als Priester im Ehrenamt. Im Jahr 2021 heiratete Anselm Bilgeri seinen Partner, was Aufsehen in den Medien erregte. Bilgri arbeitet als Berater für Unternehmenskultur und Coach, schreibt Bücher und hält Vorträge.