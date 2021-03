Ein Jahr Stillstand: Wie steht es um die Zukunft des Kemptener Nachtlebens?

Corona hat das Nachtleben lahmgelegt: Parktheater, Triobar, Ritterkeller und Co. machen eine Zwangspause. Doch wird nach der Pandemie alles wieder wie früher?

13.03.2021 | Stand: 06:05 Uhr

An diesem Wochenende vor einem Jahr begann der Stillstand. Das Corona-Virus legte das Nachtleben in Kempten komplett lahm. Seitdem tanzen keine Menschen mehr eng an eng auf Tanzflächen. Seitdem ist an unbeschwerte Feiern mit Freunden und Unbekannten nicht zu denken. Seitdem sind die Lichter in Discos und Kneipen mit einem kurzen Lichtblick im Sommer fast durchgängig ausgeschaltet. Und seitdem warten Gastronomen und Betreiber sehnlichst auf den Tag – oder vielmehr die Nacht – in der sie wieder starten dürfen. Doch wird das Angebot in Kempten nach dieser langen Durststrecke überhaupt noch das Gleiche sein?