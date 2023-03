„Eine Band ist kein Streichelzoo“: Peter Maffay verrät in Kempten, wie er probt

Fürs Open-Air-Konzert in Kempten werde seine Band hart proben, verspricht Peter Maffay. Bei einem Kurzbesuch kommentiert der 73-Jährige auch den Ukraine-Krieg.

21.03.2023 | Stand: 17:22 Uhr

Etwa 100 Kilometer liegen zwischen Tutzing am Starnberger See und Kempten. Also keine große Strecke für Peter Maffay. Am Montag kam er mal schnell ins Allgäu, um sich den Ort anzuschauen, wo er in drei Monaten unter freiem Himmel auftreten wird. Eigentlich müsste der Sänger und Gitarrist den Hildegardplatz neben der Basilika aber kennen. Schließlich trat er vor 21 Jahren schon mal dort auf. 12.000 Besucher feierten seinerzeit mit ihm eine sommerliche Open-Air-Party bei 28 Grad im Schatten.

