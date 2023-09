Empathie statt Populismus: Was Menschen in Kempten jetzt von der Politik fordern

Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern wissen, was sie den Kandidaten vor der Landtagswahl mit auf den Weg geben. Einen Wunsch haben viele.

„Es geht auf die Nerven, dass die Politiker im Landtagswahlkampf immer mit dem Finger nach Berlin zeigen und sagen, was die anderen falsch machen.“ Mit dieser Meinung ist Barbara Uder-Frick (66) aus Kempten nicht allein. Ähnlich äußern sich andere Leserinnen und Leser beim Stand der Lokalredaktion am Rande des Kemptener Wochenmarkts. Wir wollten wissen, was die Menschen vor der Landtagswahl am 8. Oktober bewegt. Herausgekommen sind verschiedene Themen – und ein großer Wunsch: Dass die Politik die Menschen und ihre Sorgen wieder stärker in den Blick nimmt.

Die Themen Bildung und Pflege würden völlig vergessen, kritisiert Uder-Frick. Ihr mache überdies Sorgen, „dass die Gesellschaft nach rechts driftet“. Auf ein „Weiter so“ würde beispielsweise auch Heinz Schäfers (74) aus Waltenhofen gern verzichten: „Ich erwarte ehrliche Politiker, die den Bürgern auch sagen, dass die aktuellen Herausforderungen etwas kosten.“ Angesichts des Klimawandels könnten CSU und Freie Wähler nicht weiter auf Verbrennungsmotoren setzen. Er hofft auf ein Umdenken bei vielen Bürgern, etwa zu Stromtrassen und Windrädern.

Kurz vor der Landtagswahl 2023 in Bayern: Was Wählerinnen und Wähler in Kempten (Allgäu) von Politikern erwarten

Jonathan Spragies (29) stört Populismus in der Politik und zunehmende Schwarz-Weiß-Malerei. Keiner versuche mehr zu vermitteln, es gehe zunehmend um Lagerbildung. „Ich erwarte, dass das anders wird“, sagt der Memminger.

Anton Fritsch (76) aus Kempten wünscht sich einen Ausbau der Förderung von privaten Stromspeichern – auch nachträglich für bestehende Fotovoltaikanlagen. Darin sieht er großes Potenzial, Stromerzeugung auf dem eigenen Dach attraktiver zu machen: „Man muss die Leute mehr animieren, etwas zu machen.“

„Keine Verbote, sondern Motivation“, erwartet auch Stefanie Meishammer (34) aus Oy-Mittelberg von der Politik. Sie sorgt sich wegen des Klimawandels und fordert wieder mehr grüne Flächen – Stichwort: Hitzestau in Städten. Dr. Susanne Betz (64) aus Kempten wünscht sich ebenfalls, dass Politiker die Klimakrise ernst nehmen – und eigene, schnell umsetzbare Vorschläge machen, statt nur gegen das Heizungsgesetz zu wettern. „Die Zeit eilt.“ Wie Bayerns Regierung Klimaschutz angeht, hält sie für „verantwortungslos“.

Vor der Landtagswahl 2023 in Bayern: Allgäuerinnen und Allgäuer fordern Empathie und Klimaschutz

Auch für Franziska Amend sind Klima und Umwelt wichtige Themen. Die 38-jährige Kemptenerin ist deshalb den Grünen zugeneigt. Allerdings sieht sie deren Pläne, Cannabis zu legalisieren, kritisch. Aus ihrer Sicht handelt es sich dabei um eine Einstiegsdroge.

Nikolaus Immler (68) fordert eine wesentliche Verkleinerung der Parlamente. Das Wort „Energie-Krise“ könne er nicht mehr hören, sagt der Kemptener. Was Deutschland beitragen kann, sei weltweit gesehen sehr gering. Er fragt sich, was das alles mit der Wirtschaft macht. Mit Blick auf den Fachkräftemangel solle man es nicht mit dem Zuzug aus dem Ausland übertreiben. „Es ist eh die Frage, ob wir in Zukunft überhaupt noch einen Fachkräftemangel haben werden.“

„Alles ist unglaublich teuer geworden“, sagt Rosi Maier (74). Die Kemptenerin erwartet von der Regierung, die Sorgen der Menschen mehr in den Blick zu nehmen. „Die planen lauter teure Sachen – wissen aber nicht, wie es den Menschen geht.“ Damit Entscheidungen nachvollziehbar sind, wünscht sie sich mehr Erklärungen. „Nicht nur vorgestanzte Worthülsen.“ Andernfalls, sorgt sie sich, dass Menschen wütend werden.

Inflation, Klimawandel und Politik nah am Menschen: Was Menschen im Allgäu vor der Landtagswahl 2023 in Bayern von der Politik erwarten

Bildung, gesunde Ernährung in Schulen und Klinken, Umwelt- und Klimaschutz – das sind Themen, die Anna Mayr (67) aus Sulzberg wichtig sind. Der Lieferverkehr müsse auf die Schiene gebracht werden, fordert sie. Zudem fehlten bezahlbare Wohnungen.

Reinhard und Gudrun Becker ist ein Umweltbewusstsein bei Politikerinnen und Politikern wichtig. „Mir brennen außerdem Schule, Kita, Pflege unter den Nägeln, weil ich Enkel habe“, sagt der 70-jährige Kemptener. Er fordert ordentliche Arbeitszeiten in diesen Bereichen. Und dass etwa manche Lehrkräfte zum Ende des Schuljahres gekündigt und zum neuen Schuljahr wieder eingestellt werden, sei einer christlichen Regierung unwürdig.

Auch für Stephan Walter (70) aus Ruderatshofen haben die Altparteien die Bürgerinnen und Bürger aus dem Blick verloren. Deren Pläne seien weit weg von den täglichen Sorgen der Menschen, etwa Rechnungen bezahlen zu können. Daher rührt seiner Meinung nach der Erfolg der AfD: „Die hat kein gescheites Programm und darf auch nicht an die Macht kommen – aber sie ist ein Korrektiv, um Druck auf die Altparteien auszuüben.“

Sorgen um die Bildungsgerechtigkeit macht sich Hermann Rupp (62) aus Kempten. „Ich habe das Gefühl, dass sie leidet und die Schere größer wird. Direkte Forderungen hat er nicht. Als Selbstständiger sei er es gewohnt, selbst Verantwortung zu übernehmen.

Lebenshaltungskosten, Klimaschutz und Kinderbetreuung - diese Themen beschäftigen Menschen im Allgäu kurz vor der Landtagswahl 2023 in Bayern

„Große Töne, wenig dahinter“ – das ist aktuell der Eindruck, den die Politik bei ihr hinterlässt, sagt Mona Behringer (20) aus Kempten. Insbesondere beim Thema Klimaschutz passiere viel zu wenig.

Sorgen um die Qualität des Trinkwassers macht sich Hans Zierof (82) aus Dietmannsried. Über die Niederschläge sickerten Schadstoffe ins Grundwasser, vielleicht auch aus Mülldeponien, die es von früher in Kempten und dem Oberallgäu gibt. Da sei mit dem Hausmüll alles drin gelandet. „Warum geht das keiner an?“ Abstellen müsse man Massentierhaltung und Tiertransporte. Wer Rinder ins Ausland exportiere, müsse sie so versorgen wie teure Sportpferde. Die Politiker sollten diese Themen parteiübergreifend anpacken, keine Halbwahrheiten erzählen.

„Das Leben ist gerade echt teuer“, sagen Manuelaund Cornelius Herrmann (34 und 35) aus Lauben. Sie wünschen sich von der Politik, gegenzusteuern. Etwa mit günstigerem Nahverkehr. Außerdem hoffen die jungen Eltern auf mehr Kitaplätze. „Sonst kann ich nicht arbeiten“, sagt die 34-Jährige.

Kurz vor der Landtagswahl 2023 in Bayern: Diese Themen sind den Menschen im Allgäu jetzt wichtig

„Noch nie gab es so viele Autos pro Einwohner wie jetzt“, sagt Walter Müller aus Kempten. Natürlich brauche man das Auto für den Rettungsdienst oder Lieferungen – aber nicht, um zwei Semmeln beim Bäcker zu kaufen. Der 64-Jährige fordert deshalb, die Autos aus den Innenstädten zu entfernen, Parkmöglichkeiten am Stadtrand und eine gute ÖPNV-Verbindung zu schaffen. Er denkt auch an ein Tempolimit auf Autobahnen und höhere Steuern auf Kerosin.

Piero Distazo ärgert, dass alles teurer geworden ist – Benzin, Miete, aber der Lohn sei nicht gestiegen. Wenn nur einer in der Familie arbeite, sei das schwierig, sagt der 47-jährige Kemptener: „Politiker denken nur an die eigene Tasche.“

Karin Spiegel (67) hat drei Töchter, die in Großstädten leben. Deshalb bekomme sie mit, wie schwierig es ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden, sagt die Kemptenerin. Dabei geht es ihr vor allem um junge Menschen, die eine Familie gründen wollen und nichts finden, obwohl beide Partner gut verdienen. Zudem brauche es mehr Personal in Schulen und Kitas. Eine bessere Bezahlung könne soziale Berufe attraktiver machen. Spiegel fordert kleinere Gruppen und Klassen, gerade in Brennpunkt-Bereichen.

Es laufe in der Schule alles in eine gute Richtung, meint Noemi Spitzbart (47). Die Kemptenerin hat schulpflichtige Kinder. Dennoch stünde der Mensch zu wenig im Mittelpunkt. „Man sollte sich nicht zu sehr aufs Wissenvermitteln konzentrieren, sondern mehr auf das Leben.“ Als kürzlich die Schule begonnen habe, sei es bei den Erstklässlern am ersten Tag nur darum gegangen, was für die Schule wichtig ist. Erst am zweiten Tag hätten sich die Kinder vorstellen dürfen.