Erneut gibt’s eine Uraufführung im Theaterkästle Altusried

Für das Altusrieder Theaterkästle schreibt Christian Ludwig Mayer wieder ein Stück. Insgesamt stehen sechs Produktionen auf dem Spielplan 2023/24.

22.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zwei Komödien, zwei ernste Stücke, ein Märchen, eine Tragikomödie: Die sechs Produktionen im Altusrieder Theaterkästle sollen Bühnenfreunden auch in der Saison 2023/24 eine bunte Mischung bieten. Sie startet am 7. Oktober mit dem Stück „Eine Sommernacht“. Besonders freut sich Wolfgang Hauke, der Vorsitzende des Theaterkästle-Vereins, dass eine Produktion mit Jugendlichen realisiert und dass es erneut eine Uraufführung in dem 160 Zuschauer fassenden Haus in der Dorfmitte geben wird.

