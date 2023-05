Die Arild Andersen Group macht ihre Zuhörer glücklich. Zu verdanken ist das auch Josef Ego: Er organisiert seit 30 Jahren moderne Klänge beim Jazzfrühling.

01.05.2023 | Stand: 13:49 Uhr

Seit genau 30 Jahren sorgt Josef Ego dafür, dass beim Jazzfrühling in Kempten auch moderner, zeitgenössischer Jazz zu hören ist. Er hat ein Händchen, besser gesagt ein offenes Ohr für Qualität und kennt die Jazzwelt wie kaum ein anderer in der Region. Deshalb hat Ego – erst in der Sing- und Musikschule, jetzt im kleinen Theatersaal – Jahr für Jahr Bands verpflichten können, die die Herzen der naturgemäß nicht riesigen Zahl von Fans regelmäßig höher schlagen ließen. Mit dem luftig-erdigen Nordic-Jazz der Arild Andersen Group hat er sie erneut entzückt.

