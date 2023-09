Es bleibt beim Radeln in der Gerberstraße

Unfallstatistik nach dem Testlauf ist unauffällig. Weiterhin gilt Schritttempo. Knappe Entscheidung im Ausschuss.

30.09.2023 | Stand: 19:32 Uhr

Von einer erfolgreichen Testphase war im Verkehrsausschuss die Rede, als es ums Radeln in der Gerberstaße ging. Der Bereich zwischen Mühlrad und Kronenstraße ist als Fußgängerzone ausgewiesen, Radeln im Schritttempo wurde ab 2021 gestattet. Ob das so beibehalten werden soll, diskutierten die Stadträte durchaus kontrovers.

An der Brandstatt gilt rechts vor links

Beschwerden gab es im Versuchszeitraum nicht, sagte Ferdinand Berger, Leiter des Amts für Verkehrswesen. Auch die Unfallstatistik sei weitgehend unauffällig. Eine Kollision Rad gegen Auto gab es an der Kreuzung in der Brandstatt, wo der verkehrsberuhigte Bereich die Gerberstraße quert. Dort gilt rechts vor links.

Vereinzelt halten sich Rowdies nicht an die Regeln

Mit Blick auf künftige Entwicklungen mit Galeria und im Bussystem hatten manche Räte Sorgen. Die Fußgängerfrequenz in dem Bereich könnte ansteigen. Und von Rowdies war die Rede, die sich eben nicht an die Schrittgeschwindigkeit hielten. „Der Großteil der Frauen und Männer auf Rädern benimmt sich aber den Regeln entsprechend“, sagte Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann im Anschluss gegenüber der Redaktion. In anderen Städten klappe das System auch.

Mit fünf zu vier Stimmen beschloss das Gremium, den Radverkehr in dem Teilbereich der Fußgängerzone unbefristet freizugeben.