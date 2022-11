Es braucht noch Antworten für Börwang

Mit der geplanten Ansiedlung eines Supermarkts an der Börwanger Steige ist nun auch die Debatte um den Ortskern entbrannt. Dazu ist Weitblick gefordert.

09.11.2022 | Stand: 16:43 Uhr

Es sind zu viele Fragen offen, um in Börwang schnell zum richtigen Schluss zu kommen. Wie geht’s weiter mit der Feuerwehr? Steht deren Nachbargrundstück doch in absehbarer Zeit zur Verfügung? Und wie soll dann der Ortskern entwickelt werden? Die Interessengemeinschaft mahnt zurecht an, einen umfassenderen Blick auf die Lage zu werfen.

Auf den Verkehr an der Staatsstraße muss die Gemeinde achten

Das Thema Supermarkt an der Steige ist nur eines von vielen. Gewagt wäre dieser Standort allemal für die möglichen Investoren. Und klar ist, dass er zusätzlichen Autoverkehr anziehen würde.

Die Chance liegt darin, den Ort für die 2000 Bürgerinnen und Bürger in ihrem Sinne weiter zu denken, auch auf Jahrzehnte. Da tut der Gemeinderat gut daran, nichts zu überstürzen. Die Verwaltung muss dazu noch einige verlässliche Antworten liefern.

