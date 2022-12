Eschacher Weiher, Moorweiher, Sommerau: So viel kostet Parken an Buchenberger Ausflugszielen künftig

Wer sein Auto an Ausflugszielen in Buchenberg abstellt, muss künftig zahlen - das gilt auch für Einheimische. Ein Konzept, das für Diskussionen sorgt.

12.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Fünf Automaten für Parkplätze an Ausflugsorten innerhalb der Gemeinde will Buchenberg anschaffen – und damit erstmals Gebühren fürs Abstellen von Fahrzeugen erheben. In diesem Punkt waren sich die Ratsmitglieder bei ihrer jüngsten Sitzung einig. Fragen nach der Höhe des Tarifs und für wen dieser fällig wird, sorgten allerdings für Diskussionen. Gemeinderätin Sonja Keck-Herreiner (CSU) sagte: „Wenn wir jetzt schon wissen, dass wir beim Konzept in ein paar Monaten wieder nachbessern müssen, warum lassen wir uns dann nicht mehr Zeit?“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.