Fonds übernimmt bei nachhaltigen Vorhaben bis zu 90 Prozent der Kosten. Zuschüsse sind für viele Projekte unverzichtbar. Grundlagenarbeit macht sich bezahlt.

06.12.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Ob im Bildungsbereich, beim Straßenbau oder für soziale Projekte – die Suche nach Fördergebern gehört bei den meisten Vorhaben in Städten und Gemeinden zu den ersten Schritten. Ein neuer EU-Fonds beschert in Kempten nun teilweise Zuschussquoten von 90 Prozent. Auch für den Umbau der Kronenstraße erwartet die Verwaltung Mittel in dieser Höhe.