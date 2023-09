Fahrradfahrer in Kempten nehmen die Umweltspur wenig an

Busse und Taxis sparen Zeit auf dem Weg zwischen dem Kemptener Hauptbahnhof und Forum Allgäu. Die Einmündung Fischerösch ist weiterhin umstritten.

27.09.2023 | Stand: 17:57 Uhr

Schon vor der Einführung der Umweltspur war diese Verkehrsführung umstritten. Autofahrer fürchteten Rückstaus, weil ihnen in jeder Fahrtrichtung eine Spur abgeknapst wurde. Busfahrer zeigten sich skeptisch gegenüber dem Mix mit dem Radverkehr. Nach einem guten Jahr fällt die Bilanz gemischt aus. Diskutiert wird munter weiter von allen, die dort unterwegs sind. Unter Anliegern im Fischerösch haben sich zwei Lager gebildet.

Umweltspur in Kempten soll verbessert werden

Seit Mai 2022 gibt es die Umweltspur. Ziel war, Radlern und Bussen sicheren Raum und zügigen Verkehrsfluss zwischen Hauptbahnhof und Forum Allgäu zu gewähren. Manches hat sich nach Wunsch eingestellt, anderes läuft eher verhalten. Entsprechend zwiespältig fällt das Echo auf die allgäuweit beachtete Neuerung aus.

Allgemein stellten die Stadträte im Verkehrsausschuss fest: Radlerinnen und Radler sind in dem Bereich überraschend selten unterwegs. Aufgrund der Erfahrungen sind weitere Verbesserungen angedacht. Die Beschilderung werde ergänzt, sagte Ferdinand Berger, Leiter des Amts für Verkehrswesen. In den Kreuzungsbereichen soll das Radweg-Rot Signalwirkung entfalten. Überlegt wird, den Radweg stadteinwärts auf Höhe der einstigen Küchen-Arena auf die Ökospur überzuleiten.

Trägt Umweltspur gar nicht zu Zeitersparnis bei?

Die Unfallstatistik der Polizei weist in den ersten drei Monaten neun Karambolagen aus. Die geänderten Abbiegebeziehungen waren in der Zeit vielen noch neu. 13 Unfälle gab es im Zeitraum August 2022 bis Juli 2023, häufig beim Fahrstreifenwechsel. Aus Sicht von Busunternehmer Helmut Berchtold (CSU) nicht wirklich ein objektives Bild: „Sturzunfälle im Bus nach plötzlichen Bremsmanövern bekommt die Polizei zum Beispiel gar nicht mit.“ Er zweifelt auch an, dass die von der Verwaltung errechnete Zeitersparnis auf der Achse so zutrifft. Eine Minute spare man nur, wenn kein Radler auf der gemeinsamen Trasse auftauche.

Positiv wird die Umweltspur von Taxifahrerinnen und -fahrern bewertet, seit auch sie auf die Umweltspur dürfen. Unter Anliegern im Fischerösch gibt es mittlerweile zwei Lager. Hermann Kulmus lebt seit 51 Jahren im Fischerösch 13. 36 Parteien wohnen in dem Hochhaus. Er war einer der Wortführer bei Bürgeranhörungen vor Ort und sprach sich vehement gegen die ursprüngliche Sackgassenregelung aus. Unterschriftensammlungen von Befürwortern und Gegnern der gesperrten Ein- und Ausfahrt ergaben ein ausgeglichenes Bild.

Sackgassenregelung sorgt für Diskussion im Stadtrat

Nach einigem Hin und Her habe sich die Verwaltung gegen die Sackgassenregelung ausgesprochen, sagte Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld. „Jetzt geben wir dem Ganzen in einer Richtung nach, wie es ursprünglich nicht geplant war“, kritisierte Verkehrsbeauftragter Dr. Stefan Thiemann (Grüne).

Fehlende Wendemöglichkeiten für Laster oder Müllfahrzeuge waren eines der Argumente, die Ausfahrt zur Bahnhofstraße wieder zu öffnen, hieß es. Allerdings sollen die Fahrzeuge nur stadteinwärts in die Bahnhofstraße dürfen. Stadtauswärts müssten zu viele Spuren überquert werden, das berge Gefahren. Ein festverbautes Hindernis, um das Linksabbiegen zu unterbinden, soll es indes nicht geben.

Dr. Stefan Thiemann, Wolfgang Hennig (SPD) und Julius Bernhardt (Future for Kempten) wollten an einer Sackgasse festhalten. Die anderen Stadträte stimmte dafür, die Ausfahrt aus der Wohnstraße zu ermöglichen. Für Blaulichtfahrzeuge ergebe sich damit im Notfall auch eine verkürzte Zufahrt Richtung Berufsschule oder Ärztehaus.