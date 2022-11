Firma Keslar aus Kempten kündigt hunderten Kunden den Stromvertrag – was folgt nun?

Hunderte Kunden sind zum Jahresende ohne Vertrag. Das Licht wird zwar weiter brennen, dennoch müssen sich die Verbraucher um einiges kümmern.

04.11.2022 | Stand: 18:04 Uhr

Energiethemen machen zurzeit viele Verbraucher nervös. Dann noch morgens Post im Briefkasten: „Wir bedauern sehr, dass wir den Vertrag mit Ihnen kündigen müssen. Die Belieferung mit Strom endet zum 31. 12. 2022.“ Da fuhr manchen Kundinnen und Kunden in den vergangenen Tagen der Schreck in die Glieder: Gibt es nach Silvester kein Licht mehr in der Wohnung? Diese Frage erreichte mehrfach die Redaktion.

Absender der Schreiben ist die Firma Keslar mit Sitz in Kempten. Sie hat die Nachricht an einige hundert Kunden im süddeutschen Raum verschickt. Das Unternehmen ist im Energiesektor auf verschiedenen Feldern aktiv, betreibt auch die Avia-Tankstellen.

Keslar: Der Energiemarkt ist zu turbulent geworden

Hintergrund der Vertragskündigungen sind nach Angaben der Firma die Turbulenzen auf dem Energiemarkt. Entwicklungen im Stromhandel seien derzeit nicht vorhersehbar und mit kaum kalkulierbaren Risiken verbunden. Diese wolle man weder eingehen noch an die Kunden weitergeben. „Unser Anspruch war immer, ein verlässliches Angebot für den Strom zu machen. Das ist kaum noch möglich“, sagt Andreas Hausmann, Vertriebsleiter der Keslar GmbH. Vor dieser Situation würden viele vergleichbare Mittelständler in Deutschland stehen.

Gleichzeitig sollten die Menschen nicht in Panik verfallen. „Niemand sitzt im Dunkeln, weil sein Vertrag mit uns ausläuft“ versichert Hausmann. Stromlieferungen blieben nach Vertragsende durch die Grundversorgung gesichert.

Da kommen die kommunalen Energiewerke ins Spiel. Grundversorger sind jene Unternehmen, die in ihrem jeweiligen Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom beliefern. Neben den Lechwerken und anderen Produzenten ist das Allgäuer Überlandwerk (AÜW) für große Teile des Allgäus verantwortlich. „Es ist keine Gefahr im Verzug“, beruhigt Geschäftsführer Michael Lucke. Auf Grundversorgung gebe es einen gesetzlichen Anspruch.

Höhere Stromrechnung im Füssener Land - so viel teurer wird es Stromkosten steigen

Allerdings sollten sich Betroffene in den kommenden Wochen durchaus überlegen, woher sie ab Januar Strom beziehen wollen. Was die Anbieter angeht, müsse jeder schauen, wem er vertraut. „Die regionalen Produzenten sind jedenfalls bereit, vernünftige Angebote zu machen“, sagt Lucke. Wer sich nicht kümmert und gänzlich ohne Vertrag bleibt, müsse zunächst die Tarife der „Ersatzversorgung“ zahlen – und die sind wegen der meist kurzen Laufzeiten deutlich höher als die üblichen.

Strompreisbremse kommt ab Januar 2023

Eine Strompreisbremse soll nach Beschlüssen der Bundesregierung ab Januar 2023 dazu beitragen, dass die Kosten insgesamt sinken. Der Strompreis für private Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen wird bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Dies gilt für den Basisbedarf von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. „Letztlich werden dann die meisten Verbraucher alle den gleichen Strompreis zahlen“, sagt Andreas Hausmann. Schon jetzt könnten Mittelständler wie Keslar mit diesen Werten nicht in den Wettbewerb treten. Während der Geschäftsbereich Strom vorerst ruhe, bleibe der Vertrieb von Heizöl, Pellets, Gas, Schmier- und Kraftstoffen davon unberührt.

Wer sich auf Vergleichsportalen informiert, trifft immer noch auf eine Vielzahl an Anbietern, die Strom verkaufen. Zuletzt hat sich der Markt allerdings einigermaßen bereinigt. Etliche Spekulanten zweifelhafter Herkunft gingen pleite, andere Unternehmen haben im Geschäftsfeld nicht mehr genügend Rendite gesehen. Aus Sicht der kommunal geführten Stadt- und Elektrizitätswerke ein klares Argument für ihre Angebote. „Wir sind keine Billigheimer“, sagt Michael Lucke, „aber wir sind stabil und zuverlässig“.