Badegäste kritisieren das eingeschränkte Angebot im Freibad Kempten in der Nachsaison und strikte Regeln am Becken. Jetzt äußern sich die Verantwortlichen.

09.09.2022 | Stand: 06:22 Uhr

Der Spätsommer hat zuletzt mit Paradewetter verwöhnt. Mittwochnachmittag, Sonne satt, über 25 Grad. Da zieht es Familien mit Kindern zum Ende der Ferien natürlich ins Freibad. Mit dem, was sie dort antrafen, waren einige allerdings nicht einverstanden. Kein Wasser im Babybecken, Nichtschwimmerbereiche geschlossen und dazu noch ein Disput am Sportbecken, was dort erlaubt ist und was nicht. Sabine Hünig ist enttäuscht: „An den Kindern wird als erstes gespart.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.