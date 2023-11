Freie Wähler gegen Sperrung für Autos am Residenzplatz

Scharfe Kritik an Plänen zum Bushalt bei Galeria-Kaufhof. Einbahn-Lösung wird favorisiert. Bei den Folgen für die nördliche Innenstadt gehen Annahmen auseinander.

29.11.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Droht die nördliche Innenstadt zu verwaisen, wenn keine Autos mehr vom Pfeilergraben zum Residenzplatz fahren können? Dieses düstere Bild entwarfen Freie Wähler/ÜP im Finanzausschuss. Sie haben beantragt, Einbahnverkehr entlang der Galeria-Kaufhof zu ermöglichen, wenn dort ein Halt für sieben Busse installiert wird. An ein Provisorium glauben die Kritiker ohnehin nicht.

Jahrzehntelang habe man sich um die nördliche Innenstadt bemüht. Die Situation werde noch fragiler, wenn Galeria als Magnet wegfalle und keine Autos mehr durchfahren dürften, fürchtet Alexander Hold. Sein Fazit: "Es ist absolut falsch, eine Lösung so zu etablieren, dass der gesamte Residenzplatz für den Verkehr gesperrt wird." Die Parkplätze an den Langen Ständen, die künftig wegfallen sollen, seien hoch frequentiert.

Autofreie nördliche Innenstadt mit "ideologischem Einschlag"?

"Wurden Verbände und Anlieger dazu gehört?", wollte Fraktionsvorsitzender Andreas Kibler wissen. Für ihn hat es einen "ideologischen Einschlag", die nördliche Innenstadt autofrei zu bekommen, nur weil die Sparkasse Gebäude bei der ZUM errichte. Er blickte auch Richtung Hildegardplatz: Die Sanierung sei immer unter der Prämisse gestanden, dass dort Autoverkehr fließen müsse.

Um Bedenken zur Verkehrssicherheit auszuräumen, müssten die Bushaltestellen so angeordnet werden, dass nicht zwei Busse auf gleicher Höhe halten. Raum gebe es am Südost-Rand des Residenzplatzes. So bliebe die Straße in einer Fahrtrichtung offen. Der Bauernmarkt könne auf Residenz- oder Hildegardplatz verlegt werden. Auch auf der Nordseite der Galeria ließen sich Busse versetzt anordnen.

In Ost-West-Richtung soll weiter Autoverkehr fließen, fordern die Freien Wähler

Die Freien Wähler beantragten nun beim Oberbürgermeister, "die Verwaltung anzuweisen, bis zur Befassung im Gesamtstadtrat eine Planung vorzulegen, die den motorisierten Individualverkehr in Ost-West-Richtung auf dem Residenzplatz weiterhin zulässt und die Kurzzeitparkplätze an den Langen Ständen erhält". City-Management, Handelsverband, Handelskammer und direkten Anlieger seien anzuhören, wie diese eine "mehrjährige Komplett-Sperrung für diesen Teil der Stadt" bewerten. Zudem sollten die Bushaltestellen als "echtes Provisorium mit geringstmöglichem Aufwand" geschaffen werden.

Ob dieser Vorstoß eine Mehrheit findet, erscheint fraglich. Aus der "Allianz" aus FW, Grünen, SPD und FDP sind jedenfalls deutlich Stimmen zu vernehmen, die sich für den aktuellen Vorschlag aussprechen. Grünen-Chef Thomas Hartmann sieht in der autofreien Lösung eine "erhebliche Aufwertung" des Bereichs. Es sei ohnehin ein "Kemptener Kuriosum", einen Platz in der Innenstadt mit derart viel motorisiertem Verkehr zu belegen.

Auch SPD-Fraktionsvorsitzende Katharina Schrader fürchtet nicht, dass der Norden komplett abgehängt werde: "Mit dem Auto zum Bankautomaten fahren", sei jedenfalls nicht notwendig.

"Ohne Autos halten sich die Menschen dort lieber auf", ist auch Erna-Kathrein Groll (Grüne) überzeugt. Untersuchungen belegten positive Auswirkungen auf Händler, wenn Fußgänger ungestört flanieren könnten.

Eine endgültige Lösung im Norden ist den Busunternehmen wichtig

CSU-Fraktionsvorsitzender Helmut Berchtold (selbst Busunternehmer) brachte Sicherheitsfragen zur Sprache. Dass sich Autos zwischen haltenden Bussen und Scharen von Schülern sowie anderen Passagieren durchzwängen, sei undenkbar. Dem hatte der Verkehrsausschuss einhellig zugestimmt, auch die Räte der Freien Wähler. Berchtold drängte darauf, zügig die endgültige Lösung für einen öffentlichen Nahverkehrsknoten im Norden der Stadt zu erarbeiten. Der müsse 2026 fertig sein, wenn zusätzliche Linien aus dem Oberallgäu nach Kempten fahren.

Aus Sicht des Oberbürgermeisters ist klar, dass es bei den Haltestellen am Pfeilergraben nur um eine Interims-Lösung gehe. Wenn für Galeria neue Ideen spruchreif würden, sei die Station dort ohnehin nicht haltbar. Der angestrebte Nord-Umstieg sei aber in seiner endgültigen Form nicht schnell genug umsetzbar - die Sparkasse wolle möglichst bald mit ihrem Projekt an der Königstraße beginnen, dann fällt die ZUM für die Busse weg.

Für Baureferent Tim Koemstedt stellt sich mit der Sperrung von Osten nur die Frage der Zumutbarkeit, nicht die Frage der Zugänglichkeit. Von Salz- und Memminger Straße im Westen könnten Autos weiterhin die Plätze erreichen. Einig sind sich die Fachleute, dass die Menschen, die den Nahverkehr nutzen, mehr Frequenz auf den Residenzplatz bringen als der Parkplatzsuchverkehr an den Langen Ständen.

Die nördliche Innenstadt in Kempten für Autos sperren? Einen Versuch wäre es allemal wert, meint Jochen Sentner in seinem Kommentar.