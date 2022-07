Bei den Altusrieder Freilichtspielen kämpfen sich die Frauen nach vorn

In Altusried gibt es immer mehr gute Schauspielerinnen. Sie wollen tragende Rollen und bekommen sie inzwischen auch. Nun müssen sie sich mit den Helden prügeln.

25.07.2022 | Stand: 18:07 Uhr

Neulich gab’s eins auf die Lippe. Wer nicht aufgepasst hat, lässt sich im Nachhinein nicht mehr genau klären. Fakt ist: Die Burgauerin traf den Hiasl mit der Faust im Gesicht. Das darf eigentlich nicht passieren. Denn die beiden sind nicht im richtigen Leben in Streit geraten, sondern auf der Freilichtbühne in Altusried. Beim derzeit laufenden Theaterstück „Schiller & der Bayerische Hiasl: Wir Räuber“ wird nur so getan, als ob man sich prügelt. Und das geschieht bei dem vergnüglichen Wildererdrama öfter. Aber diesmal war einer von beiden zu schnell oder zu langsam. Und schon hat die Frau dem Mann ganz real eine aufgelegt.

