Friedenskundgebung im Kempten auf dem Hildegardplatz

Auf dem Hildegardplatz setzen Menschen ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Darunter Geflüchtete, die alle dasselbe Ziel verfolgen: Sie wollen zurück.

Von Laura Jungwirth und Manuela Müller

03.03.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Ukrainische Geflüchtete und Menschen aus Kempten bilden zusammen das Friedens-Symbol auf dem Hildegardplatz: Das Haus International und das „Bündnis Mensch sein“ haben am Freitagnachmittag gemeinsam eine Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine veranstaltet. Lena Knitz, Vertreterin der ukrainischen Gemeinschaft in Kempten, sagt bei der Veranstaltung: „Unsere Freiheit ist nicht selbstverständlich. Es wird in der Ukraine für uns gekämpft und auch hier.“ Ukrainische Frauen singen zwei Lieder aus ihrer Heimat, die ukrainische Flagge hängt über den Schultern vieler. Oberbürgermeister Thomas Kiechle spricht von einer Geschlossenheit, die in ganz Europa spürbar sei. Thomas Wilhelm, Vorsitzender des Kemptener Stadtjugendrings, sagt: „Wir können nur eines tun: Haltung zeigen und Anteil nehmen.“ Wie geht es den Geflüchteten in Kempten? Was beschäftigt auch andere Teilnehmende? Wir haben uns umgehört:

