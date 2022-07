Führungswechsel beim Bauernverband im Oberallgäu: Simone Vogler löst Monika Mayer ab

Simone Vogler ist neue Kreisbäuerin. Neben Themen wie Wolf und Düngeverordnung liegt ihr die Situation der Frauen am Herzen. Ein wichtiges Amt ist unbesetzt.

06.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Großer Wechsel beim Bayerischen Bauernverband (BBV) mit seinen rund 2250 Mitgliedern im Oberallgäu: Kreisbäuerin Monika Mayer und Kreisobmann Alfred Enderle haben nach zehn bzw. 15 Jahren Amtszeit nicht mehr kandidiert. Doch nur ein Amt wurde jetzt bei der Versammlung in Petersthal neu besetzt: Simone Vogler aus Oberstdorf-Schöllang wurde einstimmig an die Spitze der Landfrauen gewählt.

Enderles Nachfolge bleibt vakant: Es fand sich bisher kein Kandidat. Im August soll eine weitere Wahlversammlung folgen. Bis dahin führt die Geschäfte des Kreisobmanns kommissarisch der im Amt bestätigte stellvertretende Kreisobmann Andreas Hummel.

Die 50-jährige Simone Vogler ist im BBV keine Unbekannte, engagierte sie sich bisher doch auch schon als Beisitzerin. Sie wolle eine Stimme für die Bäuerinnen und Bauern sein, ihre Interessen vertreten und etwas bewegen, sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Themen sieht sie viele für die Landwirtschaft, nicht nur Dauerbrenner wie Düngeverordnung, Wolf und den Stellenwert der bäuerlichen Betriebe in der Gesellschaft.

Kreisbäuerin will Lösungen und Hilfestellungen für die Bäuerinnen auf den Höfen finden

Auch die Frage, wie man es schaffen könnte, die Kälber in der Region zu vermarkten, treibt Vogler um. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Gunzesried bewirtschaftet sie nun mit ihrer Familie einen Milchviehbetrieb samt Ferienwohnungen in Schöllang.

Am Herzen liegt Simone Vogler besonders auch die Situation der Bäuerinnen, von denen viele überarbeitet seien und kaum raussähen bei all ihren Aufgaben. Zwischen der Arbeit auf dem Hof, den Kindern, einem eventuellen Nebenjob und vielleicht der Pflege von Eltern/Schwiegereltern bleibe vielen keine Zeit mehr für sich selbst. Da Hilfestellungen und Lösungen zu finden, ist Vogler großes Anliegen.

Weil neue Besen gut kehren: Das neue Team der Landfrauen erhält symbolisch einen großen Besen - sie sollen ihren eigenen Weg einschlagen

Ihre Stellvertreterin als Vize-Kreisbäuerin ist Sabine Stenzel aus Dietmannsried-Überbach. Beisitzerinnen sind Maria Heinrich (Kempten-Sankt Mang), Diana Kiechle (Altusried), Beate Reisacher (Dietmannsried) und Monika Schwarzmann (Immenstadt-Stein). Von der scheidenden Kreisbäuerin Monika Mayer erhielten Vogler und ihr Team einen großen Besen getreu dem Motto: Neue Besen kehren gut. Mayer riet den Bäuerinnen, dabei ihren eigenen Weg einzuschlagen.

Der eine oder andere Landwirt hat wohl gehofft, dass Alfons Enderle seinen angekündigten Rückzug nicht wahr macht

Für die Wahl des Kreisobmanns gab es keinen Kandidaten. Der eine oder andere Landwirt habe wohl gehofft, dass Enderle seinen angekündigten Rückzug nicht wahr macht, sagt der Oberallgäuer BBV-Geschäftsführer Erich Krug. Da dem nicht so war, könne sich nun jeder bewerben, der dieses verantwortungsvolle Amt übernehmen wolle, oder Kandidaten vorschlagen.

Krug hofft, dass sich bis zur Versammlung im August ein Kandidat findet. Dass sich nicht schon während der jüngsten Versammlung jemand meldete, sei zu erwarten gewesen.

Weitere Wahlergebnisse: Im Amt bleibt Vize-Kreisobmann Hummel, der mit seiner Familie einen Bio-Milchviehbetrieb mit „Urlaub auf dem Bauernhof“ in Altusried-Muthmannshofen führt. Beisitzer sind Michael Gabler (Petersthal), Josef Stiegler (Reichholzried), Michael Epp (Kempten), Florian Hierl (Immenstadt-Bühl) und Florian Läufle (Betzigau-Hochgreut).

Die Verabschiedung von Monika Mayer und Alfred Enderle soll laut Krug im Herbst bei einer eigenen Veranstaltung erfolgen.

