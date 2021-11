Kritik am Hochwasserschutz im Baugebiet "Westenried Süd"

Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat Wiggensbach kritisiert die Pläne für das Baugebiet „Westenried Süd“. Vor allem der Hochwasserschutz sorgt für Diskussionen.

21.11.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Der Bebauungsplan „Westenried Süd“ sorgte erneut für Diskussionen im Gemeinderat Wiggensbach. Nach Verlesen der sechs Stellungnahmen von Behörden sowie zwei privater Einwendungen wollte Andreas Herzner (Grüne) nochmals die Darstellung der Hochwasseranalyse sehen. Bürgermeister Thomas Eigstler und Stadtplaner Wilhelm Müller zeigten die Abbildung während der Sitzung. Sie vermittelt, wie sich besonders starker Regen auf das Gebiet auswirkt. Dann nämlich würde der an das Baugebiet angrenzende Bach Rohrach deutlich über die Ufer treten.

Was die Grünen-Fraktion besonders störte: Das vorletzte und am südlichsten gelegenen Gebäude im Gebiet würde bei so einem Starkregen überschwemmt. „Wir sprechen hier von ein paar Zentimetern“, sagte Bürgermeister Thomas Eigstler. „Meine Kritik ist, dass wir Baufelder verkaufen, die in einem Überschwemmungsgebiet liegen“, sagte Herzner. (Lesen Sie auch: Dichter bauen in Westenried? Grüne stellen Antrag)

Schutzwall auf Gemeindegrund

Tobias Hörmann (Junge Liste) fragte, wo der entsprechende Schutzwall aufgeschüttet werden soll. Die Erhöhung erfolge außerhalb, also auf Gemeindegrund, antwortete Müller. Auch werde der Bach ausgeweitet. Zudem ist „Westenried Süd“ Müller zufolge kein Überschwemmungsgebiet, da sonst eine Bebauung gar nicht möglich wäre. „Nur weil man es machen kann, heißt das nicht, dass man es machen muss“, sagte Marianne Haneberg-Klein (Grüne). Neben ihr und Herzner stimmten auch Bernd Ledermüller und Katharina Keidler (beide Grüne) gegen die Abwägung zum Hochwasserschutz.

