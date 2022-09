Ein Mann kündigt seinen Suizid über den Notruf an. Vorher handelt er sich Anzeigen wegen Nötigung und Hausfriedensbruchs ein. Dabei ging es eine Zigarette.

20.09.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Nötigung, versuchte Erpressung, Hausfriedensbruch – die Vorwürfe gegen den Angeklagten entspringen einer banalen Ursache. In einem Hotel in der Innenstadt bettelte er an einem Winterabend Gäste um eine Zigarette an. Das Ganze gipfelte darin, dass die Polizei ihn vorläufig festnahm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.