Geflüchtete sollen bei Dietmannsried in Zelt untergebracht werden

Im Gewerbegebiet Dietmannsried an der A7 entsteht derzeit eine Unterkunft für Geflüchtete. Bis zu 80 Menschen sollen in einem Zelt unterkommen.

24.10.2023 | Stand: 17:40 Uhr

Im Dietmannsrieder Gewerbegebiet Ost entsteht derzeit ein Zelt für bis zu 80 Geflüchtete. Das bestätigt Bürgermeister Werner Endres auf Nachfrage der Redaktion. In etwa zwei Wochen könne es in Betrieb genommen werden. Der Standort stehe nur bis 1. April 2024 zur Verfügung. Die dort untergebrachten Menschen sollen dann in Unterkünfte in Wildpoldsried und Wiggensbach umziehen, die bis dahin fertiggestellt sein sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.