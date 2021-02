Der Haushalt der Stadt Kempten steht für 2021: Die Sanierung des Bachtelweihers wird vorgezogen. Viele Posten stehen auf dem Prüfstand, um das Geld dafür herauszufiltern.

30.01.2021 | Stand: 17:07 Uhr

Das war zweifellos eine der schwierigeren Geburten im Finanzausschuss. Doch siehe da: Am Ende finden alle an dem „Baby“ Gefallen – die einen mehr, die anderen weniger. Jedenfalls stimmten die Räte einhellig für den Haushaltsentwurf 2021 der Stadt Kempten. Die Sanierung des Bachtelweihers wurde jetzt doch vorgezogen. Gleichzeitig gelang es, den Etat so aufzustellen, dass er schon sehr früh im kommenden Jahr wirkt.