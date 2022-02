Heißer Immobilienmarkt in Kempten: Hilft ein städtisches Baulandmodell?

Kommunen können in gewissem Maß Einfluss nehmen, was auf neu ausgewiesenen Flächen passieren soll. Ein Experte erklärt im Stadtrat Kempten, wie das gehen kann.

03.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Mit sogenannten Baulandmodellen versuchen viele Kommunen, einen gewissen Einfluss zu nehmen auf den überhitzten Immobilienmarkt. Sozialgerechte Bodennutzung (SoBon) ist ein Ziel, das an sich auch im Grundgesetz verankert ist. Werden neue Bauflächen ausgewiesen, kann beispielsweise festgelegt werden, dass ein Anteil künftiger Wohnungen den Kriterien des geförderten Wohnungsbaus entspricht. Daneben haben Städte und Gemeinden Interesse, dass sich Bauträger an den Folgekosten ihrer Projekte beteiligen. Im Stadtrat gab auf Antrag der SPD ein Experte Einblick in die komplexe Materie.