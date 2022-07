„Im Allgäu muss kein Haushalt im Winter frieren" - welche Lösungen gibt es für eine mögliche Notlage?

Es ist ein Szenario, das sich keiner vorstellen mag. Trotzdem werden in Kempten und im Oberallgäu für den Fall einer Notlage Vorkehrungen getroffen.

26.07.2022 | Stand: 08:30 Uhr

„Die Energiekrise wird umfangreicher. Inwiefern sind wir gerüstet für Notlagen?“ Diese Frage treibt den Waltenhofener Gemeinderat Christian Kühnel (Wir für Waltenhofen) um. Und nicht nur ihn. Während Kühnel sich an Bürgermeister Eckhard Harscher wandte, richtete Kreisrat Thomas Gehring (Grüne) während der jüngsten Ratssitzung eine ähnliche Frage an Landrätin Indra Baier-Müller. Nun fließt seit vergangener Woche wieder Gas durch die Leitung Nordstream 1. Doch schon am Montag wurde die Menge erneut gesenkt. „Es weiß niemand, was nächste und übernächste Woche ist“, sagt etwa Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

