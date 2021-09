Im Ritterkeller ist der Wirt skeptisch vor dem Neustart

Pit Hold betreibt das Kemptener Traditionslokal seit 1985. Nach einem Jahr Lockdown wartet er noch auf konkrete Regeln. Gerüchte um die Zukunft zerstreut er.

Ein Teil der Corona-Beschränkungen für Diskotheken und Clubs soll ab 1. Oktober wegfallen – die Szenegänger sind schon im Vorfieber. Während das Parktheater und einige Bars pünktlich zum Neustart öffnen, ist mancher Wirt noch skeptisch. „Wer weiß, welches Ei sie uns nach der Wahl legen?“, fragt etwa Pit Hold, seit 1985 Betreiber des Ritterkellers.

Bevor er wieder aufsperrt, wartet er noch die konkreten Regelungen ab: „Es kommt schon darauf an, wie das Hygienekonzept aussehen muss, wie viele Stühle ich aufstellen darf und ob die Leute Kicker spielen können.“

Einbußen nach der kurzen Öffnung 2020

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte das „Ritz“ gerade mal für zwei Wochen offen – die erneute Schließung hat dem Wirt ein dickes Minus beschert.

Jetzt war er freilich wieder einige Tage im Lokal, vorsorglich. Nach dem Lockdown gehe es quasi um eine Neueröffnung, vieles sei vorzubereiten. Ein Datum für den Start nennt er noch nicht.

Anfangs nur am Wochenende Betrieb?

Anfangs werde er wohl nur am Wochenende Gäste in seiner Traditionswirtschaft an der Burgstraße begrüßen. Dabei geht es auch ums Personal. Sein früheres Team habe sich mittlerweile zum großen Teil anders orientiert.

Mit seiner Ankündigung tritt der 62-Jährige einigem Gerede in der Altstadt entgegen. Der Ritterkeller schließe für immer, wurde kolportiert, oder dass Pit seine Nachfolge organisiere. „Gerüchte gibt es immer“, sagt Hold nur.

