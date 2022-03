Im Stadttheater Kempten wird Musik zum Trostspender

Kammerorchester Arpeggione lässt im Stadttheater Kempten zwei Stunden lang die Schrecken des Krieges in der Ukraine vergessen. Junge Solistin zeigt ihre Klasse.

09.03.2022 | Stand: 18:22 Uhr

Draußen: Kriegsangst, Unruhe. Drinnen: harmonische, ruhige, einfach schöne Musik. Wenigstens für zwei Stunden. So geschehen beim fünften Meisterkonzert im Kemptener Stadttheater. Aus Hohenems, genauer gesagt aus mehreren Metropolen Europas kommen die Musikerinnen und Musiker des Kammerorchesters „Arpeggione“ – gegründet vor 32 Jahren von dem georgischen Bratschisten Irakli Gogibedaschwili. Er ist auch Vater der 22-jährigen Solo-Geigerin Elisso, bei Ludwig van Beethovens Violinkonzert an diesem Abend. Und er sitzt beim Einführungsgespräch neben Konzertgestalter Dr. Franz Tröger. Erzählt von seinem Orchester, von seiner Heimat Georgien, die 2008 genau so überfallen wurde wie jetzt die Ukraine. Bezeichnet das Beethoven-Konzert schlicht als „göttlich“. Aber auch die beiden vorausgehenden Stücke entpuppen sich als zauberhafte, Ruhe verströmende Werke. "Fast schmusig" hätte Tröger gesagt.