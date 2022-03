In Kempten und dem Oberallgäu kurzfristig 600 Notunterkünfte gefordert - 80 Menschen in Kempten eingetroffen

Stadt und Landkreis nutzen Turnhallen und eine Markthalle als Notquartiere. Danach sollen die Menschen schnell auf richtige Unterkünfte verteilt werden.

13.03.2022 | Stand: 11:48 Uhr

Update 13.3.2022:

Bisher sind in der Notunterkunft in Kempten 80 Menschen angekommen. Eine Erstaufnahme ist laut Mitteilung der Stadt erfolgt; die Menschen wurden versorgt. Nach Einschätzung der Stadt greifen die mit den Hilfs- und Blaulichtorganisationen geschaffenen Strukturen. Bis Wochenanfang werden insgesamt 150 Personen erwartet.

„Es ist nicht planbar, wie viele Menschen kommen werden und wie lange sie bleiben", sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle. "Aber eins ist klar: Wir sind gut aufgestellt und die Strukturen greifen." Man befinde sich in einer Situation, die man nur bewältigen könne, wenn man zusammenstehe, so Kiechle.

Erstnachricht, 11.3.2022:

Fürs Wochenende viele Flüchtlinge erwartet - Verwaltungen müssen Notunterkünfte schaffen

Am Wochenende sollen bis zu 600 aus der Ukraine geflüchtete Menschen nach Kempten und ins Oberallgäu kommen. Das teilen Stadt und Landratsamt mit. Binnen kürzester Zeit hat sich offenbar die Situation durch den Ukraine-Krieg im schwäbischen Ankerzentrum drastisch verschärft. Die Stadt wurde kurzfristig aufgefordert, bis Freitagnachmittag 150 Notaufnahme-Plätze zu schaffen, und weitere 150 bis Samstag, 16 Uhr. Die Situation ist im Landkreis analog, da jede Kreisverwaltung aufgefordert wurde, 300 Plätze bereitzustellen.

Kempten hat mit den Blaulicht-Organisationen in der Nacht auf Freitag begonnen, die Dreifachsporthalle am Berufsschulzentrum mit 150 Feldbetten vorzubereiten. Es soll ein Übergangsquartier sein, bis die Menschen in andere Unterkünfte oder zu Privatleuten vermittelt wurden.

Die Dreifachsporthalle der Berufsschule Kempten wurde über Nacht kurzfristig als Notunterkunft für 150 Menschen hergerichtet. Bild: Stadt Kempten

Die Stadt bittet, an der Sporthalle von Kontaktaufnahmen abzusehen

Die Stadt bittet die Bürgerinnen und Bürger, an der Sporthalle von direkter Kontaktaufnahme und Sachspenden abzusehen, um die Abläufe vor Ort nicht zu behindern. Wo die Stadt ein zweites Quartier für 150 Menschen einrichtet, war am Freitag noch offen.

Laut Landratsamt Oberallgäu kommen erste Geflüchtete in Bussen am Freitagabend an. Eine Anlaufstelle ist die Turnhalle in Rettenberg mit 54 Betten. Jetzt wurde auch die Markthalle in Sonthofen als Notunterkunft hergerichtet. Ziel sei, die Geflüchteten nach ihrer gesundheitlichen Untersuchung möglichst schnell in dezentrale Unterkünfte zu verlegen. Laut Landratsamt gingen dafür bisher knapp 300 Angebote ein. Wer dem Landkreis noch Wohnungen für einige Monate zur Verfügung stellen will, schickt eine Mail an wohnungsangebote-ukraine@ lra-oa.bayern.de.

Ebenfalls gesucht sind Dolmetscher. Wer ukrainisch übersetzen kann, schreibt an miriam.duran@lra-oa.bayern.de im Landratsamt.

