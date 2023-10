In Kempten wird es bei der Landtagswahl am Sonntag spannend

Ein Selbstläufer ist die Wahl für den CSU-Politiker Joachim Konrad nicht. Holen erstmals die Freien Wähler mit Alexander Hold das Direktmandat? Eine Analyse.

05.10.2023 | Stand: 19:17 Uhr

Es gab Zeiten, da hätte die CSU beinahe wen auch immer aufstellen können als Direktkandidat. Dass dieser bei der bayerischen Landtagswahl – und ja, mit Blick auf das bisherige Kandidatenangebot der CSU ist bewusst ausschließlich von Männern die Rede – mehrheitlich die Stimmen in Kempten und im Oberallgäu erhält, schien gesetzt. Diese Zeiten sind vorbei.

Vor der Landtagswahl 2023 in Kempten: Ein Blick zurück

Was nicht heißt, dass die Chancen für die CSU mittlerweile schlecht stünden. Mit dem Altusrieder Bürgermeister Joachim Konrad schickt sie am Sonntag einen Bewerber ins Rennen, der politisch erfahren ist. In den Gemeinden im Landkreis Oberallgäu kennen viele den 45-Jährigen. Aber gut genug? Und in der Stadt?

Konrads stärkster Konkurrent um das Direktmandat ist dort weithin bekannt: Alexander Hold von den Freien Wählern. Und nicht nur da. Schließlich vertritt der 61-Jährige die Region bereits im Landtag, hat den Posten des Vizepräsidenten inne. Und auch durch seine Vergangenheit als Fernsehrichter hat er eine Popularität erreicht.

Bei der Landtagswahl 2018 erhielt Hold als Konkurrent von Thomas Kreuzer 21,4 Prozent der Erststimmen. Damals hatte die CSU im Stimmkreis 709 ein für sie historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. CSU-Routinier Kreuzer holte gerade einmal 34,2 Prozent der Erststimmen, fünf Jahre zuvor waren es noch 46,9 Prozent. Wäre es sogar für den 64-Jährigen dieses Mal eng geworden?

Politische Beobachter rechnen mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Joachim Konrad und Alexander Hold

Konrad oder Hold? Einer von beiden wird die Nachfolge Kreuzers antreten und den Stimmkreis 709 mit einem Direktmandat im Landtag vertreten – das gilt bei vielen als sicher. Nur wer? Politische Beobachter rechnen mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen.

Weniger aussichtsreich als für Hold und Konrad scheinen die Chancen der anderen Kandidatinnen und Kandidaten auf das Direktmandat. Markus Reichart von den Grünen kann hoffen, über die Liste ins Parlament einzuziehen. Auf das Wahlergebnis am Sonntag wird das der U-18-Wahl, bei der AfD-Mann Andreas Mayer ganz vorne gelandet ist, mutmaßlich wenig Einfluss haben.

Um den Wiedereinzug ins Maximilianeum bangen muss der FDP-Abgeordnete und Kemptener Stadtrat Dr. Dominik Spitzer. Er tritt im Nachbar-Stimmkreis 710 Sonthofen-Lindau als Direktkandidat an. Seine Chancen sind aber über die Schwabenliste, also die Zweitstimmen, zu sehen: Dort steht er auf Platz eins. Es sollte für ihn demnach klappen – vorausgesetzt die FDP schafft es wieder in den Landtag. Apropos Liste: Über die sollte Alexander Hold – ebenfalls auf Platz eins – sowieso wieder einziehen. Bei Joachim Konrad – Platz 23 – könnte es eng werden.