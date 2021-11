Wiggensbach will einen „Bikepark“

Der Beschluss des Gemeinderats ist einstimmig: Die Jugendlichen sollen einen Bikepark in Wiggensbach bekommen. Auch ein möglicher Standort steht schon fest.

Der angedachte „Bikepark“ in Wiggensbach war das letzte, dafür aber mit Spannung erwartete Thema während der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dass die Pläne auf großes Interesse stoßen, zeigte auch die Zuhörerzahl. Die wegen des Hygieneabstands reduzierten Plätze waren überwiegend gefüllt – unter anderem mit Jugendlichen, die fast bis zum Ende der vierstündigen Sitzung ausharren mussten, um zu erfahren, ob sie bald mit ihren Rädern über aufgeschüttete Hügel sausen dürfen.

Angedacht sind der Bau eines Asphalt-Pumptracks sowie eines Dirt-Bike-Parks, also Rundkurse mit Hügeln und teils Rampen in unterschiedlicher Höhe, erläutert der Jugendbeauftragte Jozef Lovrinovic. Ersterer sei auch für Skater und spreche eine größere Zielgruppe an. Der Dirt-Bike-Park soll hingegen mehr die jungen Radfahrer anziehen. Lovrinovic plädiert deshalb für den Bau beider Strecken. Ins Auge gefasst hätte die Gemeinde dafür eine Fläche am Freibad Kochs, direkt anschließend an den zugehörigen Parkplatz. (Lesen Sie auch: Bikepark in Isny: Schanzen, Sprünge und viel Spaß)

Bürger stimmten in Befragung für Bikepark in Wiggensbach

Im Voraus hatte die Gemeinde im Internet die Bürger befragt, ob sie sich einen solchen Bewegungspark wünschen. Insgesamt gab es laut Jugendbeauftragtem Lovrinovic 800 verwertbare Stimmen, der überwiegende Teil war dafür. Von den Bürgern gewünscht seien auch weitere Fitnessgeräte neben dem Park. Eine gute Idee, findet Michael Deuschle (Freie Wähler): „So bringt man auch die Generationen zusammen.“

Mit dem Bikepark will sich die Gemeinde um eine Förderung aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung ländlicher Räume (kurz: ELER-Programm) bewerben. „Ergänzende Angebote geben Pluspunkte“, erklärt Lovrinovic den Zuhörern. Laut aktuellem Plan müsse man für den Bau der beiden Strecken mit 238.000 Euro rechnen. Falls es mit der Förderung klappt, würde diese 58 Prozent der Kosten abdecken. Die verbleibenden 42 Prozent müsste die Gemeinde selbst tragen. Aber: „Diverse Sponsoren haben bereits zugesagt, vier Prozent zu übernehmen“, sagt Lovrinovic.

Tobias Hörmann (Junge Liste) fragt, woher die zusätzlichen Kosten kommen. Ursprünglich seien 165.000 Euro angedacht gewesen. Aufenthaltsflächen, weitere Geräte und Bepflanzung nennt Lovrinovic als Gründe. „Ist das in unserem Sinn?“, fragt Eigstler die Mitglieder. Er verweist darauf, dass die Entscheidung unter der Voraussetzung getroffen wird, dass die Förderzusage kommt. Andernfalls müsse man nochmals neu diskutieren. Der voraussichtliche Bewerbungsschluss für die Förderung sei im März. Mit einem Bescheid ist dann laut Eigstler nach sechs bis acht Wochen zu rechnen. Alle 20 anwesenden Mitglieder stimmten für den Plan.

