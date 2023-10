Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit Blick auf die AfD: „Wir müssen wachsam sein“

Innenminister Joachim Herrmann mahnt in Waltenhofen: Aussagen von AfD-Politikern wie Björn Höcke erinnerten an ein Denken aus den 1930er-Jahren.

03.10.2023 | Stand: 14:44 Uhr

Kritik an der Ampelregierung, Kritik an der Politik der Grünen – meist stand das im Mittelpunkt, wenn Vertreter der beiden bayerischen Regierungsparteien aus München zuletzt vor Ort Halt machten. Auch Innenminister Joachim Herrmann kritisiert beim CSU-Dämmerschoppen in Waltenhofen manche Entscheidung, manche Aussage aus Berlin. Doch am Vorabend des „Tags der Deutschen Einheit“, sechs Tage vor der Landtagswahl, blickt er in Richtung AfD und mahnt: „Wir müssen wachsam sein.“

