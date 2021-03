Integrations-Beirat: „Rassismus ist auf vielen Ebenen spürbar“

Vorsitzende will eine Stelle ins Leben rufen, die Menschen mit Migrationsgeschichte in Kempten unterstützt. Wie Ressentiments auf dem Wohnungsmarkt wirken.

21.03.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Gebt jedem Menschen eine Chance.“ Diesen Appell richten der Integrationsbeirat der Stadt Kempten und das „Bündnis Mensch sein“ anlässlich des internationalen Tags gegen Rassismus (21. März) an die Bevölkerung. Täglich würden Menschen in Deutschland und auch in Kempten Rassismus in vielerlei Hinsicht erleben, sagt die Vorsitzende des Integrationsbeirats Ilknur Altan. Um derartige Vorkommnisse zu untersuchen, hält sie eine Antidiskriminierungsstelle zur Unterstützung der Menschen mit Migrationshintergrund für notwendig.