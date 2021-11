In überraschender Einigkeit pochen die Fraktionen auf die zügige Umsetzung lange diskutierter Vorhaben. Kritik an Verwaltung reicht bis zur „Bankrotterklärung“.

30.11.2021 | Stand: 18:33 Uhr

Schluss mit Verschieben. Unter diesem Motto standen am Montagabend die Verhandlungen im Finanzausschuss, als es um die großen Investitionen der kommenden Jahre ging. Als Hausnummer können jeweils Kosten in Höhe von 30 Millionen Euro genannt werden für vier Vorhaben, die seit Jahren diskutiert werden. In großer Einigkeit riefen die Stadträte nun die Zeit der Umsetzung aus.