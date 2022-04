"Es ist einfach eine eine tolle Atmosphäre": Kemptener Albrecht Hung berichtet über die Invictus Games

Früher ging Albrecht Hung aus Kempten selbst bei Sportveranstaltungen für versehrte Soldaten an den Start. Heute berichtet der 70-Jährige Rollstuhlfahrer davon.

30.04.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Albrecht Hung hat eine Mission. Der 70-Jährige aus Kempten kämpft für die Interessen von Menschen mit Behinderung. Die Motivation für sein Handeln rührt nicht nur aus persönlichen Erfahrungen und Schicksalsschlägen, sondern wuchs in den letzten Jahren auch durch den Besuch einer internationalen Sportveranstaltung für Soldaten mit Kriegsverletzungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen – den Invictus Games.

Mit Anfang 20 war Hung selbst bei der Bundeswehr, diente als Marineflieger in Schleswig-Holstein. Auf der Heimreise vom Stützpunkt erlitt der damals 20-Jährige einen Autounfall – Diagnose Querschnittslähmung. Seitdem sitzt Hung im Rollstuhl, seine Sportbegeisterung war und ist jedoch weiter ungebrochen. „Sport ist einfach mein Ding“, sagt Hung.

Albrecht Hung: Auch mit Querschnittslähmung sportlich aktiv

Unter anderem spielte er zehn Jahre lang in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga und nahm 1993 und 1995 an den Ex-Service-World-Wheelchair-Games teil – einer Art Vorgänger-Veranstaltung der Invictus Games. „Es wurde auch Paralympics für Militärangehörige bezeichnet. Das war eine richtig tolle Sache“, sagt Hung. Sowohl im Rollstuhl-Basketball als auch bei der Rollstuhl-Leichtathletik (Hung: „Das war meine Spezialdisziplin“) holte sich der Kemptener damals den Titel.

Bei den Invictus Games, die seit 2014 stattfinden, geht Hung nicht mehr selbst an den Start. „Sie sind eigentlich eine Kopie der World-Wheelchair-Games – aber mit viel mehr Sponsoren und unterstützt von einer Vielzahl bedeutender Persönlichkeiten“, berichtet der 70-Jährige. Als Reporter und Fotograf berichtete er in den vergangenen Jahren für verschiedene Magazine von der Veranstaltung, die unter anderem in Orlando, Toronto und London ausgetragen wurde. Dabei traf Hung unter anderem auch Schirmherr Prinz Harry und den heutigen US-Präsidenten Joe Biden.

Invictus-Games: Deutschland-Premiere im Jahr 2023

Vor wenigen Tagen kehrte Hung aus Den Haag zurück, wo die jüngsten Invictus Games stattfanden. Auf dem Programm standen zehn verschiedene Sportarten: Leichtathletik, Gewichtheben, Bogenschießen, Indoor-Rudern, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlrugby, Radsport, Sitzvolleyball und Schwimmen. Über 500 Athletinnen und Athleten aus 17 Nationen nahmen teil. Hung war mit seiner Kamera immer nah dran am Geschehen. „Es geht darum, diese herausragenden Leistungen zu zeigen. Die Invictus Games haben meiner Meinung nach in den letzten Jahren viel zu wenig Beachtung gefunden“, sagt Hung. „Aber in der breiten Öffentlichkeit haben diese Sportler einen Platz verdient.“

2016 traf Hung in Orlando auf Schirmherr Prinz Harry. Bild: Hung

Lesen Sie auch

Royals Invictus-Gemeinschaft ist Prinz Harrys Familie

Hung hofft, dass die Deutschland–Premiere der Invictus Games im kommenden Jahr hilft, das Ansehen der kriegsversehrten Sportler zu stärken. „Ich werde mir die Spiele in Düsseldorf auf keinen Fall entgehen lassen“, sagt Hung, der von 2008 bis 2014 Vorsitzender des städtischen Behindertenbeirats war und lange als ehrenamtlicher Richter am Landessozialgericht in München tätig war. „Es gibt hierzulande ein Vakuum zwischen Gesellschaft und Militär. Wer im Zug in Uniform hockt, wird komisch angeschaut. Das ist in Großbritannien oder den USA nicht so“, sagt Hung. „Im Gegenteil: Die Menschen bedanken sich dafür, wenn man den Militärdienst für sein Land leistet.“

Invictus-Games als Beitrag zur Akzeptanz

In Sachen Akzeptanz für die Sportler mit Behinderung oder Belastungsstörungen gebe es aber überall Nachholbedarf. „Da könnten eben die Invictus Games einen großen Beitrag leisten. Der Teamgedanke und der olympische Geist stehen im Vordergrund“, erzählt Hung. „Jeder wird bejubelt, es ist einfach eine eine tolle Atmosphäre.“ Die Invictus Games kommendes Jahr in Düsseldorf stehen unter dem Titel „A home for respect“ (Ein Zuhause für Respekt). „Die Veranstaltung in Düsseldorf ist ein Zeichen großer Wertschätzung“, sagt Hung.