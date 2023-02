Jazzfrühling 2023 in Kempten: Festival rückt Frauen in den Fokus

Die Zahl der Konzerte beim Jazzfrühling 2023 wächst auf 55. Neu ist eine Reihe mit Frauen im Jazz. Und: Die Tickets werden um zehn Prozent günstiger.

17.02.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Der Jazzfrühling wächst wieder: Das Festival, das von 29. April bis 6. Mai 2023 in Kempten über große und kleine Bühnen geht, bietet diesmal rund 55 Konzerte. Das sind zehn mehr als im vergangenen Jahr. Es gibt aber noch mehr Änderungen und Neuerungen. So werden die Eintrittspreise durchschnittlich um zehn Prozent günstiger. Das ist einerseits dem satten Fördergeld, das der veranstaltende Verein „Klecks“ vom Bund als Defizitausgleich erhält, geschuldet. Andererseits senkt der Verein seine Kosten durch eine Neuorganisation des Vorverkaufs, der auf einer neuen Plattform (dein-ticket.shop) startet. Das gesparte Geld gebe man gern weiter, sagen Andreas Schütz und Ursula Speiser vom Vorstandsteam.

In der Allgäuhalle treten Bands auf, in denen Frauen den Ton angeben

Auch künstlerisch steht es etwas ganz Neues an: eine Konzertreihe, in der Frauen den Ton angeben. An sechs der acht Festival-Tage heißt es „Women in Jazz“. Über die Bühne gehen die Auftritte in der neuen „Kulturwirtschaft“ der Allgäuhalle. Auf die Idee kam der künstlerische Leiter des Jazzfrühlings, Andreas Schütz, weil Frauen in dieser Musiksparte noch immer selten zu hören sind. „Der Jazz atmet fast rein männliche Luft“, sagt er.

Bei der finanziellen Umsetzung der Idee half das Allgäuer Überlandwerk (AÜW): Es ermöglicht durch sein Sponsoring die neue, ambitionierte Konzertreihe. Im Gegenzug fallen aber die bisherigen drei Konzerte am AÜW-Standort weg, die sogenannten „Jazzperlen“ in der Stadtsäge und der Auftritt in der Turbinenhalle. Diese Formate seien schon länger auf dem Prüfstand gestanden, erklärt Schütz. Warum? „Weil die Rahmenbedingen von allen als nicht optimal empfunden wurden.“

Stilistisch wird der 38. Jazzfrühling in Kempten wieder sehr breit angelegt sein

Stilistisch wird auch die 38. Ausgabe des Jazzfrühlings breit angelegt sein mit Angeboten für junge Leute (etwa im Parktheater) und für Musikliebende, denen purer Jazz zu heftig ist (etwa in der Jazznacht, die in Kemptener Kneipen und Spielstätten stattfindet).

Im Stadttheater gibt es diesmal drei statt bisher zwei große Konzerte – plus weitere zwei im kleineren Theater-Oben. Zum Open-Air-Start am Samstag, 29. April 2023, spielt das Bayerische Landes-Jugendjazzorchester auf dem Rathausplatz auf. (kpm)

Karten im Vorverkauf gibt es online bei dein-ticket.shop, ab Montag, 20. Februar, bei der Allgäuer Zeitung, Telefon 0831/206 55 55, sowie ab 1. März 2023 in der Big Box. Mehr zum Jazzfrühling lesen Sie morgen auf der Seite Allgäu-Kultur.