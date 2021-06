Jetzt heißt es wieder: An die Hantel, fertig, los!

Betreiber und Kunden freuen sich, dass endlich wieder Training an den Geräten möglich ist. Den Lockdown nutzten Anbieter in Kempten für Renovierungen.

Der Waschbrettbauch ist nicht jedermanns Ziel. Der Waschbärbauch, der sich in Corona-Zeiten über mancher Gürtellinie entwickelt hat, aber auch nicht. „Es macht jedenfalls Spaß, wieder was für den Körper zu tun“, ist sich die Gruppe aus Mitt-Dreißigern einig, die sich nach einer zweistündigen Trainingseinheit „isotonische Getränke“ im Biergarten gönnt. Monatelang durften sie nicht an die Hanteln. Seit Dienstag haben viele Fitness-Studios wieder geöffnet. Die Betreiber gehen optimistisch an den Start.