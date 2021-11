Jetzt steht es fest: Der Weihnachtsmarkt in Kempten fällt aus

Der Werkausschuss entscheidet sich mehrheitlich gegen den Weihnachtsmarkt in Kempten. Er fällt ein zweites Mal in Folge wegen Corona aus.

In diesem Jahr fällt der Weihnachtsmarkt in Kempten aufgrund der Corona-Pandemie erneut aus. Das hat der Werkausschuss am späten Mittwochnachmittag mehrheitlich auf Antrag von CSU-Stadtrat Peter Wagenbrenner beschlossen.

OB Thomas Kiechle hatte dafür plädiert, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet

Einzig Hans-Peter Hartmann und Joachim Saukel (beide Freie Wähler-ÜP) stimmten gegen die Absage. Auch Oberbürgermeister Thomas Kiechle ( CSU) sprach sich dafür aus, den Weihnachtsmarkt durchzuführen – unter verschiedenen Auflagen. Bei der Abstimmung war er aufgrund eines anderen Termins nicht mehr dabei. Bereits im vergangenen Jahr war der Weihnachtsmarkt angesichts der Corona-Lage ausgefallen.

