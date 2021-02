Nach dem Schnee: Behinderte kritisieren blockierte Parkplätze in Kempten, die für sie reserviert sind. Jetzt sind sie wieder frei - aber wieso dauerte das?

22.01.2021 | Stand: 13:43 Uhr

Der massive Schneefall am vergangenen Wochenende hat alle beeinträchtigt. Besonders hart kommen die Bedingungen Menschen mit einem Handicap an. Friedhelm Hopp beispielsweise: Er ist außergewöhnlich gehbehindert und deswegen angewiesen auf Behindertenparkplätze. „Diesmal konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Stadt Kempten mit dem Schnee heillos überfordert ist“, schreibt er an die Redaktion.