Kempten will nur Häuslebauern mit mindestens drei Kindern einen Bauplatz in Heiligkreuz geben

Die Vergabe städtischer Bauplätze in Kempten erfolgt nach einem Punktekatalog. Familien haben einen Bonus. Das sorgte für Kritik. Nun soll nachgebessert werden.

12.07.2021 | Stand: 17:24 Uhr

Nach der Vergabe der Bauplätze im Gebiet Heiligkreuz-Süd gab es naturgemäß lange Gesichter bei Bewerbern, die keinen Zuschlag erhielten. Auf Kritik stieß allerdings im Speziellen, dass nach den aktuellen Kriterien kaum Häuslebauer in spe eine Chance hatten, die nicht mit mindestens drei Kindern gesegnet sind. In den Fraktionen und in der Verwaltung kam vielfach entsprechendes Echo von den Bürgern an. Nun soll an den Bedingungen gefeilt werden, bevor Grundstücke im Baugebiet Halde-Nord auf den Markt kommen.