Graben bis zu vier Metern Tiefe: Immenstädter Straße ab Montag wieder gesperrt

Das Großprojekt Immenstädter Straße in Kempten geht weiter. Der Abschnitt Mozartstraße bis Hirschsteig soll Ende 2021 fertig sein.

14.03.2021 | Stand: 06:09 Uhr

Das Drei-Millionen-Euro-Projekt Immenstädter Straße geht am Montag weiter. Ab dann beginnen laut Stadtverwaltung die Arbeiten zwischen der Mozartstraße und dem Hirschsteig. Sie dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres. Wie schon beim ersten Abschnitt im vergangenen Jahr ist auch dieses Mal die Immenstädter Straße im Baustellenbereich voll gesperrt. Autofahrer müssen also Umwege in Kauf nehmen.

Fußgänger können die Baustelle in der Immenstädter Straße mit Ausnahme weniger Tage passieren

„Zu Beginn wird das KKU (Kemptener Kommunalunternehmen) den Hauptkanal in etwa vier Meter Tiefe erneuern“, heißt es in einer Mitteilung. Im selben Zug werde die Erdgasleitung ausgetauscht. Sobald das erledigt ist, sollen die Arbeiten an der Oberfläche weiter gehen: Die Stadt baut auch dort einen beidseitigen Radweg und lässt die Straße mit einem lärmmindernden Belag asphaltieren. Fußgänger könnten mit Ausnahme weniger Tage die Baustelle passieren, sagt Heike Kühne von der Straßenabteilung des Tiefbauamts.

Eine Einbahnregelung des Verkehrs sei nicht möglich. Zu groß ist laut Kühne der Platz, den Materialien, Geräte und die Arbeiter zu ihrer Sicherheit brauchen – und zu tief der Graben mit einer Tiefe von bis zu vier Metern.

Im vergangenen Jahr fingen die Arbeiten erst im Sommer an, heuer geht es schon im Frühjahr los. Denn die sind Kühne zufolge dieses Mal intensiver: Statt „punktuell“ müssen die Mitarbeiter der Firma Dobler den Kanal „linienförmig“ aufgraben.

Ende 2022 soll das Drei-Millionen-Euro-Projekt Immenstädter Straße abgeschlossen sein

Die letzte Phase des Projekts, der Abschnitt zwischen Hirschsteig und Haubenschloßstraße, ist schließlich von Frühjahr bis Ende 2022 geplant. Danach sind insgesamt 700 Meter Strecke der Immenstädter Straße erneuert. Beteiligt sind an dem Vorhaben neben der Stadt Kempten das KKU und das Staatliche Bauamt. Letzteres, weil die Immenstädter Straße Teil der Bundesstraße B 19 ist. 970 000 Euro beträgt dabei der Anteil der Stadt Kempten. Die Hälfte davon, also 485 000 Euro, wird durch Fördergelder der Regierung von Schwaben finanziert.

