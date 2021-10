Kempten muss sparen: Das Ende vieler Wünsche der Kulturszene?

Die Stadt Kempten verordnet sich 2022 ein Sparjahr. Warum die Vorgabe die Kulturschaffenden in einem heiklen Moment trifft. Ein Kommentar.

18.10.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Egal, mit welchen Kulturschaffenden man spricht: Sie sind besorgt oder sogar geschockt wegen der Sparnachrichten, die aus der Stadtverwaltung dringen. Es wird im nächsten Jahr und vielleicht darüber hinaus Geld fehlen, mit dem Kulturleute aller Couleur gerechnet haben. Die Folge: An vielen Enden wird gespart werden müssen. Einzelheiten werden zwar erst in den nächsten Wochen formuliert. Aber schon jetzt ist klar: Die Kulturszene der Stadt muss sich darauf einstellen, den Gürtel enger zuschnallen. Nicht mehr alle Wünsche und Erwartungen können realisiert werden.

Das betrifft eine Kernfrage der künftigen Kulturpolitik

Abgesehen davon, dass unvorhergesehenes Sparen nie schön ist: Die Vorgabe trifft die Kemptener Szene in einem heiklen Moment. Denn derzeit entsteht das Kulturentwicklungskonzept, das unter anderem die Förderpolitik der Stadt auf eine neue Basis stellen soll. Mehr noch: Die Art und Weise wie freischaffende Künstler, Musiker, Theaterleute oder Tänzer, aber auch Veranstalter, Ensembles und Vereine finanziell unterstützt werden, ist eine Kernfrage der künftigen Kulturpolitik – mit dementsprechendem Geldbedarf. Die Kunst- und Kulturschaffenden setzen große Hoffnungen darauf. Falls die Stadt Abstriche macht, könnte das inzwischen gute Miteinander nachhaltig Schaden nehmen.

Und für noch eine Herzensangelegenheit der Kulturszene kommen die Spar-Ankündigungen zu einem ungünstigen Zeitpunkt: für die Zukunft der Allgäuhalle. Auch damit sind viele Träume verbunden. Die finanziellen Spielräume für diese kulturelle Spielwiese könnten enger werden.

Was ist noch zu finanzieren, was nicht?

Nun gehen also die Diskussionen los, was noch zu finanzieren ist und was nicht. Das Kulturamt hat gleich mal Nägel mit Köpfen gemacht: Es schließt das Alpin-Museum für zwei oder noch mehr Jahre, was dem Kultur-Budget Luft verschafft. Einerseits scheint diese Maßnahme verschmerzbar, denn die Ausstellung über den Alpinismus in den oberen Stockwerken ist längst nicht mehr zeitgemäß und sollte sowieso geschlossen werden.

Bitter aber ist, dass nun das Allgäu-Museum auf Jahre hinaus nicht kommen wird.

