Was das Impfen gegen Corona in Kempten angeht, geht es nicht so wie gewünscht voran. Nun will die Stadt Imame einsetzen, um spezielle Zielgruppen anzusprechen.

15.07.2021 | Stand: 18:46 Uhr

Einigen Unmut gab es nicht zuletzt bei Beschäftigten in Kitas, als die Impfstoffe knapp waren. Trotz einer Priorisierung des Personals mussten Erzieherinnen und Betreuer gefühlt ewig auf Termine für den Piks warten. Mittlerweile haben alle ein Impfangebot erhalten. Jetzt beobachten die Verantwortlichen einen gegenläufigen Effekt: In manchen Kreisen ist die Impfbereitschaft nicht sehr hoch. Dem steuert die Stadt entgegen.