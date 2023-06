Das hat sich für die Architekten F64 über die Jahre verändert

Das Architekturbüro F64 in Kempten ist aus kleinen Anfängen zum mittelständischen Unternehmen erwachsen. Etliche Projekte sind mit Preisen ausgezeichnet.

26.06.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Ende der 90er Jahre war es noch der Küchentisch, an dem Rainer Lindermayr Skizzen anfertigte. 2003 entstand mit viel Eigenleistung das Haus an der Füssener Straße 64, Namenspate für die F64-Architekten. Gestartet als Zweier-Team, beschäftigen heute fünf Partner über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf die Entwicklungen in den vergangenen 20 Jahren blicken Rainer Lindermayr, Philip Leube, und Thomas Meusburger zurück.

Diese Projekte planten die F64-Architekten bereits

Im ganzen Allgäu und darüber hinaus sind die Planer aktiv, oft im Auftrag der öffentlichen Hand. Robert-Schuman-Schule, Schule Kottern-Eich, Panoramarena Altusried, Fach- und Berufsoberschule, Hildegardis-Gymnasium, Postresidenz Altusried, Grünes Zentrum Immenstadt sind nur einige Beispiele, die das Team in den vergangenen Jahren betreut hat.

Allgemein sei der Druck in den vergangenen 20 Jahren größer geworden. „Den Umbau und die Erweiterung von FOS/BOS hätte man früher nicht in dieser kurzen Zeit gemacht“, sagt Lindermayr.

Die Architektur-Branche hat sich in vielen Punkten verändert

Mit der Digitalisierung würden insgesamt die Reaktionszeiten auf allen Seiten knapper. Gleichzeitig werde die Kommunikation per E-Mail unverbindlicher. Heutzutage sei es oft so, dass Grundlagen noch gar nicht fertig sind, aber der Baubeginn ansteht.

Aus recht stabilen Zeiten komme die Branche, jetzt sei vieles unsicherer. Handwerker und Material pünktlich zu bekommen, sei schwierig. „Und wie es auf den Baustellen funktioniert, das ist ein moderner Sklavenhandel“, sagt Thomas Meusburger.

Das Architekturbüro F64 sanierte das Berufsschulzentrum. Bild: Matthias Becker

Leube und Meusburger über die Zukunft

Philip Leube erwartet trotz der schwierigen Umstände kein großes Loch: „Viele Projekte kommen jetzt nach der Hochpreisphase wieder in Gang.“

Meusburger sieht das anders: „Ich erwarte sogar eine starke Krise in der Baubranche.“ Der Preisindex sei noch nie so gestiegen wie zuletzt. Allein 2022 gehe es um 24 Prozentpunkte. Die Projekte würden immer komplexer, Standards höher. Auswirkungen spüre man auch im Büro: Kosten und Gehälter stiegen, die Einnahmen über Aufträge zu generieren, sei auch eine Herausforderung.

Die Schwierigkeiten kommunaler Projekte

Bei vielen kommunalen Vorhaben sei zudem inzwischen eine intensive Projektbegleitung nötig, um die zeitlichen Rahmen zu halten. Allein den Überblick über Förderbescheide zu bewahren, sei immens aufwendig. Die Verwaltungen seien zum Teil kaputtgespart, sagen die Architekten. Gemeinden könnten Großprojekte kaum mehr selbst stemmen. Dabei sei das Allgäu nach wie vor eine dynamische Region.

Die Experten engagieren sich vielfältig für ihren Berufsstand. Im Architekturforum ist Rainer Lindermayr im Vorstand vertreten, Mitarbeit leisten Kollegen im Bund deutscher Architekten und in der Architektenkammer. Schon allein dadurch pflege man ein kollegiales Verhältnis mit anderen Büros.

Die Aussegnungshalle des Gemeindehauses in Theinselberg, geplant durch F64. Bild: Rainer Retzlaff Photographie

F64 beim "Allgäuer Baupreis 2023" ausgezeichnet

Die Partner betrachten alle Projekte als Teamleistung. Ein baukultureller Gewinn sei stets das Ziel. Die internen Diskussionen blieben fachlich und sachlich, der jeweilige Projektleiter ziehe dann seine Schlüsse. „Wir stehen nicht für Lippenbekenntnisse, wenn es um die Nachhaltigkeit geht“, sagt Philip Leube.

Die Arbeiten von F64 wurden mehrfach ausgezeichnet – zuletzt zweimal beim Allgäuer Baupreis 2023. Der Umbau des Schulzentrums Waltenhofen wurde nicht zuletzt gelobt für den Erhalt „grauer Energie“. Die Erweiterung des Werks II der Firma Elobau zeige, dass „erfolgreiches, industrielles Handeln auch der sozialen, ökologischen und kulturellen Verantwortung gerecht werden kann.“