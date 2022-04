Klammer setzen zwischen Jung und Alt

Haldenwang wächst. Nun geht es um die Erweiterung des Kindergartens. Geprüft wird, ob neue Räume später auch für die Seniorenbetreuung dienen könnten.

10.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Tendenz ist klar: Haldenwang wächst weiter. Die Geburtenrate ist vergleichsweise hoch, neue Baugebiete führen zum Zuzug, Familien mit Kindern richten sich in der Gemeinde ihr Nest. Bis 2031 hält diese Entwicklung an, zeigen Prognosen. Die Folge: Der Bedarf an Angeboten für Kinder und Jugendliche steigt. Gleiches gilt für die stets wachsende Gruppe der Senioren. Die Erweiterung des Kindergartens St. Anna hat der Gemeinderat nun ins Auge gefasst – im Blick dabei auch die benachbarte Tagespflege.

