Klein aber ambitioniert: Warum das Ensemble "plena voce" ein Konzert in Kempten gibt

2013 gründete ein gutes Dutzend Berufsmusikerinnen und -musiker das Ensemble „plena voce“. Zum Zehnjährigen schenken sie sich ein Konzert mit Pianistin Naumann.

25.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Zehn Jahre ist es her, dass ein kleiner Kreis von Allgäuer Profimusikerinnen und -musikern beschloss: Lasst uns ein kleines Orchester gründen, um anspruchsvolle Klassik zu präsentieren. Das Vorhaben klappte. 2013 trat „plena voce“, wie das Ensemble getauft wurde, erstmals an die Öffentlichkeit – im Veranstaltungssaal „Kultiviert“ in Wildpoldsried, dort also, wo die Dirigentin von plena voce, Anke Weinert-Wegmann, zu Hause ist. Seither treffen sich die professionellen Klassikfreunde, deren Zahl je nach Vorhaben und Terminlage zwischen 15 und 20 schwankt, jedes Jahr einmal zu einem Probe- und Konzertprojekt. Nun, genauer gesagt am Sonntag, 5. März, feiert Plena voce (zu deutsch: satter Klang) das zehnjährige Bestehen.

Annette Naumann: "eine fantastische Pianistin und liebe Kollegin"

Das Ensemble mit Mitgliedern zwischen 30 und 65 Jahren habe sich dazu etwas Besonderes einfallen lassen, sagt Anke Weinert-Wegmann, die nach wie vor am Dirigentenpult steht: Die Musikerinnen und Musiker aus dem gesamten Allgäu, darunter etwa Geigerin Doris Nocka ( Kempten), Cellistin Elisabeth Dörr (Kempten) und Konzertmeisterin Julia Fehre (Oy) luden die Pianistin Annette Naumann ein, das kleine Jubiläum mit Mozarts Klavierkonzert in C-Dur (KV 467) zu feiern. Dafür buchten sie das Kemptener Stadttheater, wo ein prima Flügel steht. Man habe Annette Naumann angefragt, weil die Kemptenerin „eine fantastische Pianistin und liebe Kollegin“ sei, erläutert Weinert-Wegmann. Naumann, 48, hat sich längst einen Namen gemacht, vor allem mit geistreichen Interpretationen der Musik Johann Sebastian Bachs.

Solistin beim Konzert von "plena voce": Pianistin Annette Naumann aus Kempten. Bild: Matthias Becker

Um Mozarts Klavierkonzert aus dem Jahr 1785 herum hat Weinert-Wegmann, in Absprache mit ihrem Ensemble, die fünfte Sinfonie von Franz Schubert und Edward Elgars Serenade für Streicher von 1892 programmiert. Diese drei Werke würden gut zum Orchester passen, erläutert die Dirigentin. Wobei generell genau überlegt werden müsse, was man mit einem reinen Streichorchester spielen könne und was nicht.

Um geeignete Werke zu finden, müsse sie durchaus graben, sagt Dirigentin Anke Weinert-Wegmann

Es müssen Stücke sein, die mit einer kleinen Zahl an Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässen zu realisieren sei, und bei denen man nur noch eine überschaubare Zahl an zusätzlichen Bläsern und/oder Schlagwerkern brauche. Für das Konzert zum Zehnjährigen im Kemptener Stadttheater hat plena voce neun weitere Bläser und einen Paukisten verpflichtet. Um geeignete Werke zu finden, müsse man durchaus graben, sagt Dirigentin Anke Weinert-Wegmann. „Aber man stößt dann auf unendlich viele Schätze.“

Anke Weinert-Wegmann dirigiert das Ensemble. Bild: Matthias Becker

Wichtig sei zudem, dass man bei den Konzertprojekten eher unbekannte Werke mit bekannten kombiniere. Nur so erreiche man ein größeres Publikum. Für das Konzert im Stadttheater seien schon ein paar hundert Karten verkauft. „Vielleicht bekommen wir es voll.“

Sieben Proben hat Weinert-Wegmann dieses Mal angesetzt. Das muss reichen. Es verstehe sich aber von selbst, dass die 15 bis 20 Profis, bei denen Frauen in der Mehrzahl sind, sich vor dem ersten Treffen gut vorbereiten. Und die Proben dauern dann richtig lang: Drei Stunden seien die Regel, sagt die Dirigentin.

Wöchentliche Proben sind kaum mit den vielen Verpflichtungen zu vereinbaren

Für ein Projekt pro Jahr habe man sich entschieden, weil die Mitglieder viele andere Verpflichtungen haben. Damit seien wöchentliche Proben und regelmäßige Auftritte kaum zu vereinbaren. Allerdings lässt sich das Ensemble auch auf Anfrage verpflichten, erläutert Weinert-Wegmann. So werde plena voce im Juni die Schwäbische Chorakademie im Kloster Roggenburg begleiten. Öffentliche Zuschüsse erhält das Liebhaber-Projekt aber nicht. „Wir sind immer auf der Suche nach Sponsoren.“ Bisweilen greife man auch in die eigene Tasche, um Ausgaben zu bezahlen.

Getragen wird das Plena-voce-Projekt von persönlicher Verbundenheit und der Liebe zu Klassik, sagt Anke Weinert-Wegmann. „Wir sind eine Gruppe, die sich gut versteht und gern musiziert.

Das Konzert am Sonntag, 5. März 2023, im Kemptener Stadttheater beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es bei Musik Rimmel in Kempten und bei Bürotechnik Denk in Obergünzburg.