Kleine Motivationsspritze gefällig?

Nahrungsergänzung Die Vielzahl an Angeboten verwirrt Neulinge. Über Fettverbrenner und „Booster“. Wo Gefahren liegen können

30.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Größere Muskeln, mehr Kraft und Motivation – all das versprechen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln den Hobbysportlern. Das Angebot an buntverpackten Riegeln, Kapseln und Pulvern sei inzwischen zu einem „wahren Dschungel“ ausgeartet, sagt Dennis Gries. Er ist einer der drei Inhaber des „Injoy“-Fitness-Studios in Kempten.

L-Carnitin zur Fettverbrennung, Aminosäuren für den Muskelschutz – die ungewohnten Begriffe verwirren so manchen Neuling. Ob da die Psyche dem Körper nicht auch Streiche spielt? Teilweise schon, sagt Gries: „Viele denken, es muss jetzt besser gehen. Oder sie gehen regelmäßiger und öfter ins Training, damit sich die Produkte auch lohnen.“

Wahre Muntermacher sollen sogenannte „Booster“ sein. In diesen sei so viel Koffein wie in etwa drei Tassen Kaffe. Zusatzstoffe erweitern Gries zufolge leicht die Gefäße. Die Folge: Die Durchblutung steigt, der Muskel schwillt an, man fühlt ihn besser. „Das ist aber keine Dauerlösung“, warnt Gries. Er empfiehlt, der Motivation höchstens zweimal pro Woche nachzuhelfen.

Achtung bei Problemen mit Herz, Kreislauf oder Blutdruck – da seien „Booster“ tabu. Von in Deutschland verbotenen Muntermachern rät er ab. „Ich habe das mal probiert. Mir war kotzübel.“