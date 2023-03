Patientin ärgert sich über Kälte im Krankenbett

Frau kritisiert niedrige Temperatur in den Klinikzimmern in Kempten. Am Energiespar-Programm liege es nicht, versichern die Verantwortlichen.

09.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Nach einem Schlaganfall musste Hedwig Dörler für einige Tage ins Krankenhaus. Die rüstige Seniorin hat sich wieder erholt, plaudert rege am Telefon. Eins ist ihr allerdings in unangenehmer Erinnerung geblieben: Die Patientinnen auf Station A2 des Kemptener Klinikums hätten die meiste Zeit gefroren. Hängt das mit Energiesparmaßnahmen zusammen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.