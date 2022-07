Beim Schützenumzug zum Abschluss der Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten soll es trotz des Ukraine-Kriegs Böllerschützen geben. Lesen Sie hier einen Kommentar.

19.07.2022 | Stand: 17:20 Uhr

Tradition oder traumatisches Erlebnis? Natürlich zuckt alles zusammen, wenn unerwartet Böller die Stille zerreißen. Hochzeitsschießen am frühen Morgen ist im ersten Moment mindestens lästig. Mit gutem Willen denkt man dann an Braut und Bräutigam, die einen unvergesslichen Start in ihren Tag hatten. Und wie oft kommt’s tatsächlich vor?

